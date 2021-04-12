Доходы и расходы ГФСС и ФСМС планируют отражать в Бюджетном кодексе Казахстана

Нур-Султан. 12 апреля. КазТАГ – Доходы и расходы Государственного фонда социального страхования (ГФСС) и Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) планируется отражать в Бюджетном кодексе Казахстана, сообщил премьер-министр Аскар Мамин.

«Планируется внести изменения в Бюджетный кодекс в определение консолидированного бюджета с включением в него финансов внебюджетных фондов. Кроме того, прорабатывается вопрос отражения поступлений и расходов внебюджетных фондов в отдельном приложении к проекту закона о республиканском бюджете и в годовом отчете о его исполнении», — сообщил Мамин, отвечая на депутатский запрос.

Указанные подходы, как заверил премьер, «в ближайшее время будут направлены на согласование главе государства».

«В случае их одобрения, правительством будут приняты меры по внесению изменений в Бюджетный кодекс, которые планируется проработать в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства», находящегося в настоящее время на рассмотрении в мажилисе», — сообщил глава кабмина.

Также, по его словам, планируется, что в составе прогноза социально-экономического развития страны на 2023-2027 годы прогноз консолидированного бюджета будет учитывать поступления и расходы внебюджетных фондов, «что даст более полную картину состояния государственных финансов и повысит прозрачность внебюджетных фондов, в том числе их административных расходов».

«Для проработки данных вопросов при министерстве национальной экономики создана рабочая группа по выработке предложений по совершенствованию налогово-бюджетной политики в новых условиях», — уточнил Мамин.