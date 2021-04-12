Назначен новый председатель правления АО «НИТ»

Новости 465 0
Наша независимость курируется из-за рубежа Наша независимость курируется из-за рубежа
4792

Нур-Султан. 12 апреля. КазТАГ – Назначен новый председатель правления АО «Национальные информационные технологии», сообщает пресс-служба правительства.

«Решением Совета директоров Коняшкин Ростислав Анатольевич назначается на должность председателя правления акционерного общества «Национальные информационные технологии», — говорится в сообщении в понедельник.

Коняшкин работал проектным менеджером по направлению «Офис проектных менеджеров, ИТ» центрального аппарата АО «Транстелеком», руководителем проектного офиса ТОО «Tengri Lab», исполняющим обязанности заместителя председателя комитета государственных услуг МЦРИАП РК.

С октября 2020 г и по настоящее время он являлся заместителем председателя комитета государственных услуг МЦРИАП РК.

Похожие материалы:

  1. Назначен новый председатель правления «Казахстан Инжиниринг»
  2. Назначен новый председатель комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК
  3. Сауранбаева назначили председателем правления КТЖ
  4. Назначен новый завотделом регионального развития канцелярии премьер-министра РК
  5. Назначен новый аким Кызылорды