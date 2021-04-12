Назначен новый председатель правления АО «НИТ»

Нур-Султан. 12 апреля. КазТАГ – Назначен новый председатель правления АО «Национальные информационные технологии», сообщает пресс-служба правительства.

«Решением Совета директоров Коняшкин Ростислав Анатольевич назначается на должность председателя правления акционерного общества «Национальные информационные технологии», — говорится в сообщении в понедельник.

Коняшкин работал проектным менеджером по направлению «Офис проектных менеджеров, ИТ» центрального аппарата АО «Транстелеком», руководителем проектного офиса ТОО «Tengri Lab», исполняющим обязанности заместителя председателя комитета государственных услуг МЦРИАП РК.

С октября 2020 г и по настоящее время он являлся заместителем председателя комитета государственных услуг МЦРИАП РК.