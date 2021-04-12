МЭ: Пуск АНПЗ после ремонта перенесли на 24 апреля, Шымкентского НПЗ – на 1 июня

Нур-Султан. 12 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Срок пуска Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) после ремонта перенесли на 24 апреля, Шымкентского НПЗ – на 1 июня, заявил министр энергетики (МЭ) РК Нурлан Ногаев.

«По первоначальному плану ремонтные работы (на АНПЗ – КазТАГ) планировалось завершить 4 апреля и выйти на полную мощность завода 10 апреля. Запуск планируется 24 апреля», — сказал Ногаев на заседании правительства РК в понедельник.

Таким образом, запуск АНПЗ после ремонта отсрочен на 20 дней.

По словам министра, чтобы не допустить дефицит нефтепродуктов в ходе ремонта установок АНПЗ, минэнерго с НК «КазМунайГаз» решили перенести срок запланированного капремонта на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе с 25 марта-24 апреля на 1 мая–31 мая.

Сбой в поставках электроэнергии на АНПЗ в январе привел, по словам министра, к аварийной остановке установок каталитического крекинга и каталитического риформинга, гидроочистки бензина и дизеля, производства серы, вследствие чего в марте возникла необходимость в проведении ремонтных и восстановительных работ.

По итогам января-марта 2021 года в Казахстане произведено более 3 млн тонн нефтепродуктов, 96,4% к плану, в том числе: автобензина — 1,1 млн тонн, 94,5% к плану, дизтоплива — 1 млн тонн, 89,7 % к плану.

Ранее сообщалось, что Ремонт на АНПЗ спровоцировал дефицит сжиженного газа в Уральске.