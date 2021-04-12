День космонавтики отмечают в Байконыре

Байконыр. 12 апреля. КазТАГ – Международный день полета человека в космос байконурцы отметят запуском 60 моделей ракет, эстафетой среди школьников и праздничным концертом на легендарном Гагаринском старте, передает КазТАГ.

Основная праздничная программа, посвященная 60-й годовщине первого полета человека в космос, в Байконуре началась утром 12 апреля.

В 10.00 возле памятника Ю.Гагарину прошел торжественный митинг с участием первого космонавта-байконурца Олега Артемьева, в завершении которого был произведен запуск 60 моделей ракет, изготовленных учащимися городских школ.

По окончании митинга по улицам города прошла эстафета школьников, которая стартовала от памятника Ю.Гагарину и финишировала у стелы «Наука и космос».

В вечернем блоке праздничной программы на центральной городской площади состоится концерт с участием творческих городских коллективов и рок-группы «Motor-roller».

Главным праздничным мероприятием станет грандиозный концерт на Гагаринском старте площадки первого космодрома, прямая трансляция которого будет организована на телеканале «Россия 1».

В концерте длительностью ровно 108 минут, в течение которых Ю.Гагарин совершил свой первый полет в космос, примут участие российские «звезды» театра, кино и эстрады, молодые участники концертной группы под управлением Юрия Башмета, а также цирковые артисты с оригинальными трюками.

Напомним, 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стартовал с космодрома Байконур на ракете-носителе «Восток 8К72К» и на космическом корабле «Восток» совершил первый в мире космический полет, сделал один виток вокруг Земли за 1 час 48 минут и произвел посадку в Саратовской области.

В честь этого события в СССР Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года был установлен праздник под названием День космонавтики. 7 апреля 2011 года Генеральной ассамблеей ООН была принята резолюция, которая провозгласила 12 апреля Международным днем полета в человека в космос.

Всего с космодрома Байконур стартовало около 200 отечественных космонавтов и иностранных астронавтов.