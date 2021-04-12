День космонавтики отмечают в Байконыре

Новости 432 0

Байконыр. 12 апреля. КазТАГ – Международный день полета человека в космос байконурцы отметят запуском 60 моделей ракет, эстафетой среди школьников и праздничным концертом на легендарном Гагаринском старте, передает КазТАГ.

Основная праздничная программа, посвященная 60-й годовщине первого полета человека в космос, в Байконуре началась утром 12 апреля.

В 10.00 возле памятника Ю.Гагарину прошел торжественный митинг с участием первого космонавта-байконурца Олега Артемьева, в завершении которого был произведен запуск 60 моделей ракет, изготовленных учащимися городских школ.

По окончании митинга по улицам города прошла эстафета школьников, которая стартовала от памятника Ю.Гагарину и финишировала у стелы «Наука и космос».

В вечернем блоке праздничной программы на центральной городской площади состоится концерт с участием творческих городских коллективов и рок-группы «Motor-roller».

Чёрные тени зелёной энергетики. Окончание Чёрные тени зелёной энергетики. Окончание
3675

Главным праздничным мероприятием станет грандиозный концерт на Гагаринском старте площадки первого космодрома, прямая трансляция которого будет организована на телеканале «Россия 1».

В концерте длительностью ровно 108 минут, в течение которых Ю.Гагарин совершил свой первый полет в космос, примут участие российские «звезды» театра, кино и эстрады, молодые участники концертной группы под управлением Юрия Башмета, а также цирковые артисты с оригинальными трюками.

Напомним, 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стартовал с космодрома Байконур на ракете-носителе «Восток 8К72К» и на космическом корабле «Восток» совершил первый в мире космический полет, сделал один виток вокруг Земли за 1 час 48 минут и произвел посадку в Саратовской области.

В честь этого события в СССР Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года был установлен праздник под названием День космонавтики. 7 апреля 2011 года Генеральной ассамблеей ООН была принята резолюция, которая провозгласила 12 апреля Международным днем полета в человека в космос.

Всего с космодрома Байконур стартовало около 200 отечественных космонавтов и иностранных астронавтов.

Похожие материалы:

  1. Празднование 60-летия первого полета человека в космос стартовало в Байконыре
  2. Архивы Казахстана и России впервые показали на Урале ко Дню космонавтики
  3. С Байконура стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-18»
  4. Казахстан, Россия и ОАЭ планируют запускать спутники с гагаринского старта в Байконыре
  5. Еще один праздничный день появился в Казахстане