В стране начинается большая прививочная гонка, до финиша которой «доедут» не все

На прошедшем в понедельник заседании правительства премьер Аскар Мамин призвал подчиненных «четко придерживаться графика вакцинации». «По плану мы должны обеспечить прививками по 2 млн. человек в апреле, а также в мае и июне», напомнил он. Вот так у нас и решаются государственные задачи: сначала за два месяца еле умудряемся привить что-то около 0,1 процента населения, а теперь замахнулись на 10 процентов каждый месяц…

Ответственность за успех этой ВАКЦханалии на местах, как водится, возложена на акимов. О том, как они с этим справятся, можно только догадываться. Но, памятуя о прошлогоднем бардаке, устроенном акиматами и помноженном на тотально-невразумительную диктатуру санврачей, догадки эти не прибавляют оптимизма…

Да зачем далеко ходить? Буквально на днях Минздрав в пух и прах раскритиковал региональные власти за несоблюдение медицинских рекомендаций, дефицит кадров и неэффективное лечение пациентов. А между тем, как сообщают в медицинском ведомстве, Казахстан уже почти две недели не выходит из «красной зоны», в благословенной «зеленой» остаются всего две области.

Так что, стартовавший «шприц-криг» обещает местным властям немало неприятных сюрпризов, в том числе – кадровых. Ведь если в столице или в Алматы еще можно обеспечить всех жаждущих уколоться и закрыть помещениями, персоналом, оборудованием, то в провинции это весьма проблематично. И если к сентябрю страна не получит искомые 10 миллионов «уколотых», то по осени акимовский корпус может понести тяжелые потери…

При этом, никто не снимал с местной власти поручения держать цены на продукты первой необходимости. На понедельничном заседании правительства уже озвучены две кандидатуры на вылет – заместители акимов областей, проявившие недостаточное усердие в этом абсолютно не рыночном и, по большому счету, бессмысленном занятии. Впрочем, охотой за ценниками местные бастыки заняты не первый год, и отсутствие «трофеев» давно уже не удивляет…

А тут на кону куда более серьезная вещь – политический престиж и управленческая состоятельность руководящей «головки» государства. Ведь президент Токаев после февральского фальстарта массовой вакцинации теперь не имеет права на ошибку. По сути, это проверка на прочность всей системы госуправления, сопоставимая с прошлогодним режимом ЧП. Возможности систем здравоохранения большинства областных «столиц» (не говоря уже про райцентры) довольно скромны – всего 5-6 государственных поликлиник плюс в лучшем случае столько же частных медцентров. Выдержат ли они в разы возросшую нагрузку – вопрос открытый. А ведь сотни тысяч, миллионы доз вакцины надо еще привезти к месту назначения, найти соответствующие места для их складирования. Анализировали в правительстве свои возможности в этом плане? Подсчитывали местные власти резервы помещений для вакцинации, складских площадей, численности персонала? Очень сомнительно!

Но даже если допустить, что все эти организационные сложности будут преодолены, никто не гарантирует достижения главной цели – стадного иммунитета. Даже в России – на родине «Спутника V» — нет согласия среди специалистов по поводу последствий его применения. На недавно прошедшем в соседней стране «круглом столе» выяснилось: «Спутник», разработанный в прошлом году всего за месяц (!), вызывает у российских экспертов воз и маленькую тележку вопросов. Самый большой из них: как это распиаренное на весь мир зелье скажется на привитых людях через год, три, пять лет?

«Имея всего 20 с чем-то человек испытуемых, разработчики вакцины опубликовали статью в The Lancet, а через некоторое время вышли поправки к ней от авторов, от Александра Гинцбурга, директора НИЦ им. Гамалеи, в частности. Такую-то строчку надо читать так-то, а такую-то цифру в таблице такой-то считать такой-то. Я до сих пор, честно говоря, не встречался с подобными вещами — вас уважили и опубликовали статью в авторитетном медицинском журнале, а через некоторое время вы пишете – ну, мы там немножко соврали!». – возмущался один из спикеров «круглого стола», бывший завкафедрой Первого Московского мединститута Павел Воробьев. По мнению эксперта, «мы не можем быть полностью защищены от появления новых элементов в геноме». Больше того, доктор медицинских наук считает: возможно, привитые люди будут болеть реже и не так тяжело, но от новых заражений вакцина не гарантирует. А значит – пандемию не остановит.

Знают ли об этих опасениях в нашем Минздраве? Не факт! Зато там прекрасно знают, что с ними будет, если президентский план по массовой вакцинации окажется сорван. В Доме правительства о последствиях, разумеется, тоже догадываются…

Но повод ли это отменять массовую вакцинацию в Казахстане? Ни в коем случае! Наполеоновские планы президента и премьера имеют один несомненный плюс: проведенная в экстренном режиме вакцинация к осени имеет все шансы завершиться фронтальной кадровой чисткой правительства и акимовского корпуса. Что уже само по себе даст несомненный оздоравливающий эффект. Правда, очень кратковременный…

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