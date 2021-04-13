Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Более чем в 15 раз подорожало с 2000 года новое жилье в Казахстане, сообщает Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры (КазНИИСА).

«Наблюдение за динамикой цен на жилье в Казахстане за последние 20 лет выявило, что в 2000 году квадратный метр жилья в новостройке в среднем стоил Т21 тыс., а на вторичном рынке – Т8 тыс.», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Согласно исследованию, рост цен начался в 2004 году. Новое жилье подорожало до Т70 тыс. за кв. м, а вторичное – до Т40 тыс. за квадратный метр.

Резкий скачок цен произошел в 2007 году: на новостройки они взлетели до Т161 тыс. за кв.м, подорожало жилье и на вторичном рынке – Т136 тыс. за квадратный метр.

Второй скачок цен случился в 2015 году, когда новые квартиры стали стоить Т258 тыс. за кв.м, а старые – Т190 тыс. за кв.м.

С 2016 по 2018 годы наблюдалось некоторое снижение стоимости на вторичном рынке. При этом в 2018 году 1 кв.м вторичного жилья подешевел до Т186 тыс. за кв.м, а квартиры в новостройках подорожали до Т267 тыс. за кв. м.

После этого в 2019 году также был зафиксирован резкий скачок цен. Вторичное жилье подорожало до Т200 тыс. за кв. м, а новостройки – до Т294 тыс.

В январе 2021 года цены на новые дома составляли Т319 тыс., а на построенные – Т245 тыс.