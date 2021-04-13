Число врачей в «Халык-Арене» пообещали увеличить после жалобы пациентов в Алматы

Алматы. 13 апреля. КазТАГ – Число врачей в спортивном комплексе «Халык-Арена» (ХА), где развернут госпиталь для лечения зараженных коронавирусной инфекцией (КВИ), пообещали увеличить после жалобы пациентов в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Изначально было развернуто на 40 коек, с 9 апреля 2021 года развернуто на 300 коек. С 12 апреля 2021 года в «Халык-Арене» работают девять врачей и два врача-реаниматолога, и проводят обход пациентов, с 13 апреля дополнительно еще три врача будут задействованы в работе. На 13 апреля во временном госпиталя ХА находятся 109 пациентов, и за сутки поступил 41 пациент, в связи с массовым поступлением все врачи были задействованы в приемном покое для своевременной госпитализации», — сообщили в пресс-службе акима Алматы во вторник, отвечая на запрос МИА КазТАГ.

Редакция продолжает следить за ситуацией.

Напомним, ранее КазТАГ сообщал, что пациенты госпиталя в «Халык-Арене» в Алматы пожаловались на бездействие медиков. Как рассказала одна из пациенток, она была госпитализирована еще 12 апреля после полудня, однако по состоянию на утро 13 апреля так и не была осмотрена медперсоналом. Женщина пожаловалась на плохое самочувствие и отметила, что в спорткомплексе на 70 пациентов приходится лишь один медик, добавив, что врачи все уставшие.