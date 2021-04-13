Казахстан – 100 лет назад. Апрель 1921 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти»

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4 апреля 1921 г.

Президиум Казоблбюро утвердил Тумбина членом коллегии Главполитпросвета Наркомата просвещения КАССР.

Беримжанов утвержден членом коллегии Наркомата юстиции.

М. Тимошенко снят с должности зам. уполномоченного Наркомата почт и телеграфа РСФСР по Казахстану и направлен на партработу в Иргиз.

Подтверждено откомандирование П. Струппе и И. Касабулатова из Уральска.

7 апреля 1921 г.

Пленум Казпартбюро отменил исключение из партии Т. Жургенева из Иргиза.

8 апреля 1921 г.

Уральский губком в связи с болезнью предоставил 3-месячный отпуск редактору газеты «Красный Урал» П. Петровскому и секретарю губкома Егеру. Секретарем губкома назначен Недачин.

9 апреля 1921 г.

Издав приказ №1, фактически начал работу Кустанайский губисполком.

11 апреля 1921 г.

Президиум Казоблбюро врид. начальника Главполитпросвета до приезда А. Кенжина утвердил С. Арганчеева.

Фунтиков временно утвержден членом коллегии Главполитпросвета.

14 апреля 1921 г.

Президиум Казоблбюро подтвердил назначение Т. Альниязова председателем Адаевского уревкома.

И. Шлейфер назначен членом коллегии Наркомата продовольствия и временно зам. (и.о.) наркома (до приезда наркома М. Саматова).

9 апреля 1921 г.

ЦИК КАССР принял декрет «О возврате казахскому народу земель, отчужденных царским правительством в собственность Сибирского и Уральского казачьих войск».

21 апреля 1921 г.

Пленум Казпартбюро утвердил президиум облбюро в составе: В. Радус-Зенькович, А. Анохин, А. Джангильдин.

Отменив прежнее решение об откомандировании С. Ерас в распоряжение ЦК, решено передать его в распоряжение Крайвоенкомата.

Решено: откомандировать А. Коростелева в ЦК ВКП(б) по окончании забастовочного движения; бывшего председателя Оренбургского губревтрибунала П.М. Стеклова ввести в члены коллегии Наркомата юстиции КАССР. Начальник канцелярии Казпартбюро Стрелков назначен врид. управляющего делами Казоблбюро.

25 апреля 1921 г.

Пленум Казпартбюро избрал представителями Казоблбюро в Казбюро ЦК ВКП(б) С. Мендешева – членом, А. Асылбекова – кандидатом.

На время поездки В. Радус-Зеньковича в Москву и.о. председателя СНК утвержден А. Авдеев.

26 апреля 1921 г.

В Петропавловской газете «Мир труда» опубликовано совместное соглашение Чрезвычайной полномочной комиссии КазЦИК и Сибревкома, по которому Петропавловский, Кокчетавский, Акмолинский и Атбасарский уезды «выходят из состава Омской губернии и образуют Акмолинскую губернию, входящую в состав Казахской АССР. Губернским центром вновь образуемой Акмолинской губернии объявляется гор. Петропавловск». В связи с ростом повстанческого движения, как высший орган исполнительной власти образован губревком «по типу ревкома прифронтовой полосы» в составе: А. Асылбеков, (член коллегии губ. ЧК), Лазарев (начальник дивизии), Иванов (председатель губ. СНХ) [существовал до 17 сентября].

28 апреля 1921 г.

Пленум Казпартбюро решил оставить К.И. Оксе-Струппе для работы при Казпартбюро для работы в отделе по работе среди женщин.

Президиум Казобкома назначил прибывшую из ЦК РКП(б) М. Костеловскую зав. организационным отделом Казобкома, Б. Вигалок – зав. агитационно-пропагандистским отделом Казобкома.

Прибывший из ЦК РКП(б) Боос направлен в Кустанай.

Решено, что ввиду того, что зам. наркома РКИ О. Кодак «не в состоянии вести такую работу», срочно демобилизовать Н.И. Баландина [предыдущего наркома РКИ] и направить на прежнюю работу.

30 апреля 1921 г.

Пленум Казпартбюро утвердил на время отъезда зам. наркома труда Миронова временно и.о. зам. наркома труда Гурвича по совместительству с работой в НКВД.

С. Сейфуллин назначен представителем [КАССР] в коллегии Наркомата национальностей РСФСР – председателем Казпредставительства при ВЦИК.

Вместо убывающего в распоряжение ЦК РКП(б) А. Коростелева комиссаром Оренбургско-Ташкентской железной дороги [и наркомом путей сообщения КАССР] утвержден Г. Коростелев.

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