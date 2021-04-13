Казахстан импортозависим от шести продуктов — МСХ

Алматы. 13 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстан импортозависим от шести продуктов: мяса птицы, колбас, сыра и творога, яблок, сахара и рыбы, заявило министерство сельского хозяйства (МСХ) РК.

«Исключение составляют шести видов продтоваров – мясо птицы, колбасные изделия, сыр и творог, яблоки, сахар и рыба, по которым имеется импортозависимость», — говорится в ответе МСХ РК на запрос МИА «КазТАГ» о возможности казахстанских производителей обеспечить население необходимыми продуктами в случае полного закрытия границ, во вторник.

Согласно информации, по данным товарам МСХ РК ведет работу по импортзамещению.

Также, из 29 продуктов по 12 товарным позициям: хлеб, макароны, молоко, картофель, огурцы, рис, баранина, яйца куриные, мука пшеничная, крупа гречневая, соль, масло подсолнечное, внутренний рынок, по данным МСХ РК, обеспечен на 100% и более.

Еще по 11 продуктам: свекла столовая, томаты, морковь, капуста, лук, перец, говядина, конина, свинина, кисломолочные продукты, масло сливочное, страна обеспечена на 80%.

МСХ РК ведет мониторинг обеспеченности внутреннего рынка по 29 основным видам продовольственных товаров, отмечается в документе.