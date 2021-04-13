Нефть нужно сделать общенациональным достоянием 13.04.2021 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 722 0 Олег Егоров о том, что вопрос развития нефтегазовой отрасли в период кризиса стоит неприлично остро Похожие материалы: Рост спроса на нефть не ожидается Дополнительно Т1,1 трлн нужно на расширение перечня продтоваров по нормам питания Сделать новую многопрофильную больницу в Петропавловске центром медтуризма пообещал Цой Цены на нефть понизились на ведущих мировых биржах Цены на нефть повысились на ведущих мировых биржах