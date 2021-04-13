«Ковид наступает. Спасение — в вакцинации». «Все разговоры про то, что будет якобы закон о Нацсовете – чистейший фейк». «Что/Кто мешает Казахстану ввести материнский капитал?». «Феминизм требует предоставление равных прав»

Сетевой Казахстан 13 апреля 2021г.

EHONEWS . KZ . «Межрегиональный форум Казахстана и России: совместные проекты и решение проблем» — Сам форум чрезвычайно важен для оживления торговли между странами, так как за период пандемии оборот снизился на 4,5% и сейчас самый благоприятный период его нарастить. Тем более в рамках ЕАЭС в Казахстане в ближайшие годы будут осуществлены совместные индустриальные проекты на десятки миллиардов долларов, которые призваны возродить перерабатывающую промышленность и внедрить новые технологии. Подобные форумы приграничного сотрудничества лишь ускоряют данный процесс и способствуют интеграции между нашими странами.

INFORMBURO . KZ . «Ерлан Карин: Все разговоры про то, что будет якобы закон о Нацсовете – чистейший фейк» — Национальный совет общественного доверия (НСОД) в Казахстане создали по поручению Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА 12 июня 2019 года. Его главная цель – подготовка рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества. За почти два года НСОД выступил со многими предложениями, часть из которых уже претворились в жизнь. О наиболее значимых реализованных и готовящихся инициативах совета мы поговорили с Ерланом КАРИНЫМ – помощником Президента Казахстана по политическим вопросам.

TIME . KZ . «Ковид наступает. Спасение — в вакцинации» — В Казахстане резко увеличились количество госпитализированных с КВИ и смертность от этого недуга. На заседании правительства в понедельник министр здравоохранения Алексей ЦОЙ сообщил, что апрель начался тревожно. Особенно непростая ситуация по всем ковидным показателям сложилась в Алматинской области, Нур-Султане и Алматы. Министр подчеркнул, что по сравнению с мартом эпидситуация в апреле серьезно ухудшилась. За 11 дней текущего месяца зарегистрировано 24 955 случаев заражения COVID-19.

«Лукавая неприкосновенность» — Поправки в законодательство о защите персональных данных могут поставить крест на журналистских расследованиях. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности подготовило пакет поправок в законодательство по вопросам защиты персональных данных, которые могут парализовать работу журналистов и средств массовой информации.

QMONITOR . KZ . «Критика во благо. Какие перемены ждут казахстанскую науку?» — Около месяца на страницах нашего издания ведется дискуссия о состоянии казахстанской науки и возможных путях ее выхода из кризиса, в рамках которой своим мнением смогли поделиться ученые из разных отечественных НИИ. Подвести черту под этим обсуждением мы предложили непосредственно самому председателю Комитета науки Министерства образования и науки РК Жанне КУРМАНГАЛИЕВОЙ.

LITER . KZ . «Как правильно питаться во время Рамазана – мнение экспертов» — Ежегодно миллионы мусульман по всему миру в месяц Рамазан держат священный пост. В 2021 году он начнется 13 апреля. В этот период верующие днем отказываются от приема пищи, питья, курения и ведут особый образ жизни. Редакция Liter.kz обратилась к диетологу и имаму, чтобы узнать, как нужно правильно питаться, чтобы не навредить, а принести пользу организму во время поста.

AZATTYQ . ORG . «Pfizer испытывали на 40 000 человек, QazCovid-In — на 3000. Чем мы рискуем? Отвечает эксперт-вирусолог» — PhD в области вирусологии и молекулярной биологии Асель МУСАБЕКОВА ответила на вопросы Азаттыка. Самый важный на сегодня: насколько безопасно начинать массовую иммунизацию вакциной, не прошедшей финальную стадию испытаний и протестированной лишь на трех тысячах добровольцев? Речь идет о казахстанской вакцине QazCovid-In.

FORBES . KZ . «Досаев рассказал, почему резко выросли цены на продукты» — На рост цен именно на продукты питания обратил внимание и глава Национального банка Ерболат ДОСАЕВ. Он отметил, что в марте инфляция замедлилась с 7,4% до 7,0% за счет замедления продовольственной инфляции с 11,6% до 10,7% на фоне замедления роста цен на хлебобулочные изделия, мясо, сахар и плодоовощную продукцию. Непродовольственная инфляция ускорилась с 5,2% до 5,6% в результате резкого роста цен на бензин ввиду роста цен производителей. Инфляция платных услуг замедлилась с 3,9% до 3,7%, что стало результатом снижения тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг. К концу 2021, по прогнозам Нацбанка, ожидается снижение инфляции до верхней границы целевого коридора 4-6%.

«Эксперты: до конца года бензин ещё подорожает» — Бензин на казахстанских АЗС начал постепенно дорожать с марта 2021. Например, в Алматы в среднем цена на самое популярное топливо марки АИ-92 к настоящему моменту выросла со 150-153 тенге до 165-170 тенге за литр. И этому есть несколько причин.

IA — CENTR . RU . «Нурлан Аселкан: Для Казахстана важно, чтобы Россия осталась на Байконуре» — О роли космодрома «Байконур» в российско-казахстанском космическом сотрудничестве и совместном создании первого спутника Казахстана – в продолжении беседы Ia-centr.ru с главным редактором международного журнала «Космические исследования и технологии» Нурланом АСЕЛКАНОМ.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Что/Кто мешает Казахстану ввести материнский капитал?» — Периодически у нас звучат мнения и предложения ввести наконец-таки материнский капитал с оглядкой на Россию, где на первого рожденного ребенка государство дает матерям в эквиваленте 2.7 млн тенге, на второго – 3.5 млн с тем, чтобы поднять демографию. Эти деньги можно использовать на покупку квартиры или оплату образования ребенка в будущем. Казахстанки тоже не прочь получить похожую помощь – ежемесячного пособия по 16 тысяч тенге не хватает даже на подгузники. Почему чиновники не вводят у нас материнский капитал – не хватает денег в бюджете или боятся последующего бейби-бума? Экономисты озвучили свои мнения на этот счет…

KURSIV . KZ . «Почему Семей должен стать историческим центром Казахстана» — Какие новые объекты появятся в ближайшее время, почему в городе, где находится крупнейший медицинский университет страны, не хватает врачей, чем недовольны горожане и что станет с памятниками архитектуры… Городу, расположенному по обоим берегам Иртыша, по имеющимся документам, более 300 лет. В XIX веке он был местом, где в разные годы проживали политические ссыльные, писатель Федор ДОСТОЕВСКИЙ, тогда еще студент Евгений МИХАЭЛИС, революционер Нифонт ДОЛГОПОЛОВ. В это же время здесь учился и жил казахский поэт Абай КУНАНБАЕВ, а позже в местной гимназии обучались Мухтар АУЭЗОВ и Каныш САТПАЕВ.

CARAVAN . KZ . «Стремление доминировать в мировой политике неистребимо: эксперты о российской реакции на переименования улиц в Казахстане» — Ситуация с переименованием казахстанских сел, районов и улиц в городах до сих пор остается весьма острой и актуальной. К примеру, сельчане в Западном Казахстане выступили против смены старого названия своего поселка – Покатиловка — на новое – Атамекен. На этом фоне общественность разделилась во мнениях: одни были рады и восхищены позицией жителей села, а другие, напротив, высказали свое несогласие с ситуацией: мол, такими действиями сельчане выступили против государственной политики.

««Унизительное отношение к женщинам, как к рабыням»: кто из звезд критикует национальные традиции в Казахстане» — На прошлой неделе популярный отечественный певец Беркут высказал свое мнение по поводу многоженства в стране, которое вызвало широкую дискуссию на просторах соцсетей. Обращение он выложил в своем instagram-аккаунте — «Я хочу высказать свое мнение по этому поводу. Дорогие мои, вы сначала сделайте счастливой одну женщину. Ведь это тоже большое дело» — написал он. Беркут резюмировал, что любить одну женщину всю жизнь — это большое дело и большое счастье. Также он добавил, что лишь высказал свое мнение и никого не хотел обидеть этим заявлением. Некоторые подписчики согласились с его позицией, однако многие восприняли это как критику традиций.

PLATON . ASIA . «Гульзада Сержан: Феминизм требует предоставление равных прав» — Феминизм, сексизм, мизандрия (мужененавистничество), мизогиния (женоненавиистничество) – термины, которые существуют испокон веков. Однако особую популярность они обрели лишь с развитием современных технологий и способов коммуникаций, благодаря которым находить единомышленников стало гораздо проще. Тем не менее даже сейчас, когда, казалось бы, интернет даёт безграничный доступ к всевозможным знаниям, общество воспринимает это явления неоднозначно. Разобраться в данном вопросе редакции platon.asia помогла одна из основательниц инициативной группы Feminita, гражданская активистка – Гульзада СЕРЖАН.

EXPRESS — K . KZ . «Казахстанские заготовители металлолома оказались на грани выживания» — Представители казахстанских предприятий, занимающихся заготовкой и переработкой лома черных и цветных металлов, обратились с письмом в Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Состояние отрасли, которое описали бизнесмены, удручающее. И проблема вовсе не в экономических последствиях пандемии. Казалось, что очень распространенное в 1990-х годах понятие «неплатежи» давно ушло в прошлое. Но не в этой сфере казахстанской экономики: металлургические комбинаты, перерабатывающие металлолом, систематически не расплачиваются с его поставщиками в срок.

365 INFO . KZ . «Тоже сигареты? Как Минздрав РК удивил весь ЕАЭС» — В марте Минздрав Казахстана выступил с несвойственной для себя функцией. В то время как в стране, по сути, была провалена кампания с началом массовой вакцинации, функционеры ведомства, оказывается, занимались совсем другой работой. На днях представители МЗ РК вышли с идеей внести поправки в техрегламент ЕАЭС – добавить требования к нагреваемому табаку в разделе «табачная продукция». Об этом 5 апреля сообщили в Евразийской экономической комиссии. Стоит заметить, что вопросы разработки технических регламентов на уровне ЕАЭС находятся в ведении Министерства торговли и интеграции, но никак не медицинских властей. То есть в Минздраве РК занялись явно не своим делом, и как бывает в таких случаях, занялись неудачно.

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