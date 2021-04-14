Блогеры против Бекшина и гроссмейстер без связи 14.04.2021 15:00 Евгения САЗОНОВА Общество 31 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 47 Похожие материалы: Коронакризис и митинг против китайской экспансии Токаев выразил соболезнования Елизавете II в связи с кончиной принца Филиппа Ученые не нашли связи между «британским» штаммом КВИ и высокой смертностью Комитет защиты журналистов сделал в США заявление в связи с действиями властей Казахстана «Спутник V» на 91,6% эффективен против инфекций – разработчик вакцины