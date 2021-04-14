«От «не торопимся» до «срочно переходим»: как менялась риторика латинизации в Казахстане». «Суд по кордайским погромам: дунгане возмущены обвинительным заключением». «Протестный потенциал в Казахстане: сёла догоняют город»

Сетевой Казахстан 14 апреля 2021г.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «От «не торопимся» до «срочно переходим»: как менялась риторика латинизации в Казахстане» — Так уж сложилось, что тюркские языки – родственные, но разные. Латиница для общения не только «со всем миром» – с родственными народами – мало что добавит, недаром ведь и латиницы-то у каждого свои. Так и казахская, окончательно еще не принятая, тоже будет оригинальной, вопроса о принятии турецкого, узбекского, азербайджанского или туркменского варианта даже не поднимается. Реалии таковы, что мостиком, связывающим казахское языковое, культурное и информационное пространство с остальным миром является русский язык, от этого уже никуда не уйти. Те же президенты тюркского союза прекрасно могут общаться на русском, а Эрдогану могли бы и перевести.

CARAVAN . KZ . «Узбекская армия значительно сильнее казахстанской: сколько правды в этих словах» — Эксперты из двух стран Рустам БУРНАШЕВ и Бахром РАДЖАБОВ рассказали, чем обусловливается такой неожиданный подъем Узбекистана в международном рейтинге военной мощи и правда ли, что армия соседней страны заметно опережает казахстанскую.

QMONITOR . KZ . «Суд по кордайским погромам: дунгане возмущены обвинительным заключением» — В Таразе близится к завершению судебный процесс по делу о массовых беспорядках, произошедших в феврале 2020 года в Кордайском районе Жамбылской области. Вчера было оглашено обвинительное заключение. По его итогам в редакцию Qmonitor поступило письмо от представителя Ассоциации дунган Казахстана Харби МАУРОВА. Приводим его текст без купюр.

EXPRESS — K . KZ . «Эксперт: кризис уже закончился, мир вступает на стадию восстановления» — Что может ускорить экономический подъем Казахстана после пандемии и какие здесь могут быть подводные камни? На вопросы «ЭК» отвечает главный экономист Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития Евгений ВИНОКУРОВ.

AZATTYQ . ORG . «Протестный потенциал в Казахстане: сёла догоняют город» — Исследовательский центр «Стратегия» изучил протестный потенциал населения Казахстана, опросив жителей всех регионов Казахстана. Результаты опроса показывают, что власть стремительно теряет авторитет в глазах граждан. Эксперт центра Ернур МОЛДАШЕВ говорит, что опрос показал рост протестного настроения в обществе, снижение уровня жизни и доверия населения к политическим изменениям.

SPIK . KZ . «Как США будут раскалывать Казахстан» — По сообщениям информационных агентств, Госдеп США и USAID выделят более 1,5 миллиона долларов на укрепление институтов гражданского общества и защиту прав и свобод человека в Казахстане. Что кроется за таким «щедрым» подарком и чего добиваются власти США? На эти вопросы отвечает политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ — Соединенные Штаты сейчас будут делать ставку на разжигание внутренних гражданских конфликтов в Казахстане через поддержку оппозиционных неправительственных организаций. Таким образом, они рассчитывают изменить внешнеполитический курс страны и за счет этого достичь своих геополитических интересов.

365 INFO . KZ . «Сотрудничество Казахстана с Турцией — чего ждать от тюркской интеграции?» — Данияр АШИМБАЕВ — Как мы знаем, внешняя политика Казахстана — многовекторная… С США мы говорим о борьбе с терроризмом и об энергетической безопасности регионов. С Россией — об экономической интеграции и развитии культурно-образовательного пространства. С Китаем — это региональное сотрудничество и развитие транзита. С Турцией речь идет о тюркской интеграции. Но, надо понимать, что та тюркская интеграция, которую продвигает Анкара и как ее понимают все столицы тюркских государств — это вещи немного разные.

EHONEWS . KZ . «Дистанционное обучение только усугубило социальное неравенство учеников» — К сожалению, дистанционное обучение, а также проводимые неолиберальные реформы лишь усилили социальное расслоение в казахстанских школах, которое уже выражается в неравном доступе к получению знаний. Низкий уровень преподавательского состава в обычных средних школах, «сырые» учебники и методическая литература лишь усугубляют ситуацию. Эта сфера, как и здравоохранение, нуждается в социальном подходе, в отказе от поддержки только одних элитных школ для детей богатых за государственный счет, в прекращении бездумного реформирования системы и копирования западных образцов. Только так можно еще замедлить деградацию системы образования в стране.

TIME . KZ . «Прямые выборы акимов: проект в мажилисе» — В Казахстане уже в этом году впервые сельчане смогут выбрать своего акима. Нормы, призванные придать новый импульс развитию демократии в стране, прописали в законопроекте о выборах, который во вторник представил в мажилисе вице-министр национальной экономики Алишер АБДЫКАДЫРОВ.

«Журналисты будут на особом положении?» — Чиновники уверяют, что задуманный ими запрет на распространение личных данных казахстанцев без их согласия не помешает работе журналистов. По их словам, газетчики, телевизионщики, корреспонденты интернет-изданий могут проводить свои расследования, не спрашивая разрешения у героев и злодеев своих материалов.

NOVGAZ.COM . «Вячеслав Половинко: «У казахстанской журналистики нет задачи поменять мир, есть задача выжить»» — «Птенец» вашего гнезда» («Новой»-Казахстан»), как называет себя обозреватель «Новой газеты» Вячеслав ПОЛОВИНКО в проекте «Диалоги» на Радио Азаттык рассуждает, почему в казахстанской журналистике доминирует новостная повестка и практически нет добротной аналитики и иронии, которую — несмотря на определенное сходство политических систем — можно встретить в некоторых российских СМИ.

TURANPRESS . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «ГЧП тревоги нашей» — После того как рассосались очереди бесчисленных инвесторов в разные отрасли Казахстана – на сцену вышел его величество ГЧП (государственно-частное партнерство) – как инструмент развития экономики… Есть подозрение, что чиновничество увидело в ГЧП бесперебойный источник заработка. Региональные проекты хоть и утверждаются в столице, однако инициируются на местах.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Запуск завода по производству вакцин на юге Казахстана сдвигали три раза. Он заработает?» — К месту строительства завода ездили премьер МАМИН, глава региона САПАРБАЕВ, вице-премьер ТУГЖАНОВ, а недавно приехать на стройку решил и президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Прежние визиты видимый импульс строительству не придавали.

EURASIA . EXPERT . «Казахстан может помочь России обойти космические санкции Запада – казахстанский эксперт» — Главный редактор казахстанского журнала «Космические исследования и технологии» Нурлан АСЕЛКАН — Как известно, в Казахстане многие годы успешно ведется каталог искусственных спутников Земли. Сейчас возникает все более насущная необходимость их контроля во избежание помех в работе и рисков столкновений. На каждый такой объект необходим оперативно обновляемый формуляр. Эту роль мог бы взять на себя «Казкосмос». И мы могли бы делать эту работу не только для себя, но и для иностранных аппаратов также… Ну и, естественно, есть и задача сохранения «Байконура» как мирового космического порта. Наличие «Байконура» с активной международной пусковой деятельностью сильно укрепляет позиции Казахстана как государства.

LITER . KZ . «Стоит ли рефинансировать кредит, и как снизить долговую нагрузку в Казахстане» — Многие банки второго уровня предлагают рефинансирование кредита, однако далеко не всем ясно, в чем же заключается данная услуга. Liter.kz разбирается, что это такое, и выгодно ли казахстанцам рефинансировать кредит.

KURSIV . KZ . «Сколько стоит казахстанская Венеция» — Самый крупный в Центральной Азии туристический комплекс «Керуен-Сарай» («Караван-Сарай») открылся в Туркестане 10 апреля 2021 года. Инвесторами выступили казахстанский государственный фонд прямых инвестиций KIDF и турецкая компания FTG. Часть денег – 40 млрд тенге – на возведение «Керуен-Сарая» инвесторы взяли в кредит у Банка развития Казахстана, который принадлежит государству.

VLAST . KZ . «Неудержимые. Как дорожали социально значимые продукты» — 11 февраля 2014 года в Казахстане случилась очередная девальвация – тенге ослаб к американскому доллару со 150 до 185 тенге. На следующий день корреспонденты Vласти зафиксировали цены на продукты народного потребления. Потом произошла еще одна девальвация, доллар стоит уже 435 тенге. Спустя семь лет Vласть повторила эксперимент, чтобы убедиться — цены на отдельные социально значимые продукты выросли в разы.

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