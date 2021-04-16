Кульминацией передела сфер влияния будет назначение нового премьер-министра 16.04.2021 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 208 0 Политолог Максим Казначеев о последнем обострении информационных войн Похожие материалы: Назначен новый завотделом регионального развития канцелярии премьер-министра РК Судьи РК просят снять запрет на назначение максимальных сроков насильникам и коррупционерам Стоимость 1 кв. м нового жилья в Казахстане в марте выросла на 0,5% Токаев принял министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Суд оставил без изменения оправдательный приговор по делу экс-вице-министра энергетики РК