«Пик заболеваемости коронавирусом наступит в середине мая». «Никакой уступки земли нет». «Выборы акимов: через тернии к звездам!?». «Мамай патологически врет»: Бауыржан Байбек об обвинениях о захвате земель». «Кого «закрыл» за коррупцию Алик Шпекбаев»

Сетевой Казахстан 20 апреля 2021г.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Пик заболеваемости коронавирусом наступит в середине мая – прогноз Минздрава» — В министерстве здравоохранения Казахстана озвучили оптимистичный и реалистичный прогнозы по заболеваемости коронавирусом с учетом проходящей в стране кампании по вакцинации — «По оптимистичному сценарию при продолжении вакцинации согласно графика, ожидается регистрация до 3 тысяч случаев в сутки, с пиком в конце апреля. При реалистичном сценарии и охвате вакцинацией согласно графика, регистрация может достигнуть до 4 тысяч случаев в сутки с пиком в середине мая«, — сказал министр здравоохранения Алексей ЦОЙ на заседании правительства.

«Никакой уступки земли нет — разъяснение КНБ по ситуации в селе Коптогай» — «По случаю в ауле Коптогай Курмангазинского района Атырауской области могу пояснить, что линия государственной границы соответствует картам 70-х, 90-х годов, как говорили в интернете. И договор подписан и ратифицирован в 2005 году, он учитывает исторически сложившиеся границы«, — сказал первый заместитель директора пограничной службы КНБ полковник Айдар АЙМУРЗИН. Он добавил, что, согласно законодательству, пограничная служба имеет право в пограничной полосе возводить инженерные сооружения и ограждения. По словам Аймурзина, в 2008 году по просьбе самих жителей села Коптогай был поставлен забор для того, чтобы скот не переходил на территорию России. И это ограждение хотели перенести, так как оно оказалось за линией границы.

IA — CENTR . RU . Марат ШИБУТОВ – «Как и зачем в Казахстане будут выбирать сельских акимов?» — До этого с 2013 года сельские акимы избирались маслихатами районов, то есть выборы были непрямые. А теперь их будет выбирать население, и это очень важно. Дело в том, что в Казахстане только на один пост в исполнительной власти госслужащий выбирался прямым голосованием народа – это пост президента. Все остальные госслужащие или просто назначались, или назначались с согласия от представительной власти. Теперь же сельские акимы станут второй такой категорией. А надо понимать, что прямые выборы придают большую легитимность. Такие госслужащие будут чувствовать себя политически более уверенно, чем другие чиновники, ведь первых назначили, а вторых уже – выбрали.

TURANPRESS . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Выборы акимов: через тернии к звездам!?» — Рассматриваемое событие стало следствием решения президента страны Касым-Жомарта ТОКАЕВА о введении прямой выборности акимов данного уровня, озвученного им 1 сентября 2020 года в своем Послании народу «Казахстан в новой реальности: время действий». В связи с этим во второй половине этого года планируется провести выборы 836 сельских акимов. При этом на их проведение будет затрачено 4,8 млрд. тенге… Однако, насколько избрание и последующая деятельность акимов низового уровня оправдают запросы и ожидания местного населения, покажет время.

SPIK . KZ . «Торопись медленно. Кое-что о политической модернизации в Казахстане» — В мажилисе приступили к рассмотрению законопроекта об изменении порога прохождения политических партий в парламент… Однако говорить о том, что подвижки в плане реформирования политической системы, основательны и их на себе познали граждане страны, наверное, рановато. Критики действующего режима делают акцент на том, что реформы носят половинчатый характер и являются паллиативом. Понятно, что эволюционный путь развития, который выбрал президент Токаев, устраивает не всех.

QMONITOR . KZ . Мади АЛИМОВ — «Оппозиционные партии в Казахстане: есть ли у них перспективы?» — Неблагополучная эпидемиологическая ситуация на время заслонила политическую жизнь, а между тем она продолжается и ее проблемы не теряют своей актуальности. Поэтому, исходя из результатов прошедших в начале года выборов в мажилис и маслихаты, а также тех процессов, которые их сопровождали, я решил остановиться на национальных особенностях партийного строительства. Тем более что избирательная кампания в очередной раз наглядно высветила все его изъяны.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Мамай патологически врет»: Бауыржан Байбек об обвинениях о захвате земель» — В развернутом интервью блогеру Танирбергену БЕРДОНГАРОВУ первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан БАЙБЕК ответил на обвинения, прозвучавшие в его адрес от активиста Жанболата МАМАЯ, передает Azattyq Rýhy. В интервью Танирберген Бердонгаров поднял земельный вопрос. Блогер попросил прокомментировать обвинения Жанболата Мамая касательно присвоения земель киностудии «Казахфильм», Атакента, Кок-Жайлау и территории, на которой сейчас располагается жилой комплекс Esentai city, во время работы на посту акима Алматы (2015-2019 гг.). По каждому пункту первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек привел свои доводы и аргументы.

365 INFO . KZ . «Минсельхоз ответил на критику ученых-аграриев о деградации сельского хозяйства. Часть 1» — 6 апреля в статье «В земельную комиссию не включили ученых-аграриев — кто поможет сельскому хозяйству?» президент Академии сельхознаук Гани КАЛИЕВ раскритиковал работу государства в области аграрной науки и сельского хозяйства в целом… Ведомство привело данные о последних достижениях и планах на ближайшую перспективу.

TIME . KZ . «Услужите уж — не поленитесь!» — Как изменить закон о естественных монополиях, чтобы были довольны не только поставщики комуслуг, но и потребители? Вопрос о том, что профильное законодательство необходимо менять, назрел давно. Почему это так важно? Потому что закон о естественных монополиях касается кармана каждого из нас. При этом у потребителей обязанностей и ответственности за их несоблюдение куда больше, чем прав. А качество предоставляемых комуслуг оставляет желать лучшего — ошибочные начисления в квитанциях, частые сбои в системах энерго- и теплоснабжения, постоянные отключения воды и газа во время проведения ремонтных работ на трубопроводах, несмотря на кольцевую систему сетей. Методика расчета тарифов и вовсе недоступна простым обывателям.

«Преступная логистика» — Иностранные наркоторговцы организовали в Казахстане пять нарколабораторий и группировку, указания которой давали посредством мессенджеров. Разоблачили ОПГ полицейские Караганды.

AZATTYQ . ORG . «Спорные законопроекты. «Умертвить» свободу слова, «подчистить» биографии чиновников и зарегулировать Сеть?» — В Казахстане вынесли на обсуждение поправки к законодательству по вопросам «защиты персональных данных» и «информационной безопасности». Правительство объясняет их актуальность необходимостью защиты частной информации и борьбы с вредоносными программами. Но правозащитники считают, что благими намерениями устлана дорога к тотальной цензуре и контролю над интернетом. Они выражают опасения, что государство вынудит СМИ удалять нежелательную для элиты и чиновников информацию.

FORBES . KZ . «Асылбек Кожахметов: Вузы должны готовить не наемных работников, а предпринимателей» Новым героем передачи стал казахстанский общественный деятель, бизнесмен, основатель и президент Almaty Management University Асылбек КОЖАХМЕТОВ. Основной темой программы стало казахстанское образование: его трансформация в период пандемии и перспективы дальнейшего развития. Начиная беседу, автор и ведущий проекта Арманжан БАЙТАСОВ попросил своего гостя оценить систему образования РК — Я считаю, что уровень советского образования входило в топ-3 в мире, возможно, вообще был самым лучшим. Понятно, что сегодня мы не на первом и даже не на десятом месте. По многим показателям по уровню образования мы в районе 50-й строчки. Вообще здесь много разных показателей.

«Звездочки на фюзеляже: кого «закрыл» за коррупцию Алик Шпекбаев» — Судя по официальной биографии, генерал-лейтенант полиции Алик ШПЕКБАЕВ — пример подъема на социальном лифте. Родился в поселке близ Алматы в многодетной семье. Отец-фронтовик назвал его Аликом, не по-казахски, в честь погибшего товарища. После школы Алик Шпекбаев уходит в армию, потом, немного поработав сантехником, поступает в школу милиции. За 20 лет прошел путь от простого «опера» до начальника УВД Алматинской области. Следующая ступень — замминистра внутренних дел, Шпекбаев занимал эту должность ровно пять лет. Перед приходом в Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции почти шесть лет заведовал отделом правоохранительной системы администрации президента.

LITER . KZ . «Спутниковый суперинтернет в Казахстане: как он будет работать и кто определяет стоимость» — Казахстанцам обещают очень быстрый и качественный Интернет. Случиться это должно уже в 2021 году. В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали, каким будет спутниковый Интернет, что общего у него с Starlink (SpaceX) и как будет формироваться оплата такой услуги.

EXPRESS — K . KZ . «Жанар Токаева: в Павлодаре уже два года нет зала торжественной регистрации браков» — Областной центр павлодарского Прииртышья – город с населением в 350 тысяч человек – оставили без зала торжественного бракосочетания. Женитьба у людей проходит в обычном офисном помещении. О проблеме рассказала главный специалист отдела регистрации актов гражданского состояния (РАГС) Павлодара Жанар ТОКАЕВА. Она же поведала о том, какая оторопь берет молодоженов, узнающих, в каких условиях пройдет регистрация их брака, кто не привык жениться в феврале, как ведут себя в такой день несовершеннолетние молодожены, бывают ли в городе однополые браки и многом другом.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.