Байбек vs Мамай: пусть победит сильнейший! 21.04.2021 13:30 Евгения САЗОНОВА Общество 532 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 49 Похожие материалы: «Пик заболеваемости коронавирусом наступит в середине мая». «Никакой уступки земли нет». «Выборы акимов: через тернии к звездам!?». «Мамай патологически врет»: Бауыржан Байбек об обвинениях о захвате земель». «Кого «закрыл» за коррупцию Алик Шпекбаев» «Бауыржан Байбек намерен подать в суд на Жанболата Мамая». «Большое видится на расстоянии: каким был главный эксперт по казахам». «Если бы не Ленин. Какую роль в судьбе казахского народа сыграл вождь мировой революции?» Казахстанская Венеция и банк спермы: больше нет проблем? Заговорят ли казахи с другими тюркскими народами на общем языке?!