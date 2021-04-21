Мягкая сила в условиях санкций и контрсанкций 21.04.2021 12:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 496 0 Политолог Рустам Бурнашев о мотивации государственных решений в сфере мягкой силы Похожие материалы: Кабмин заверял одно, теперь я договариваюсь о вакцинах на невыгодных условиях – Токаев Акт о стратегической конкуренции Байден объявил режим ЧС в сфере нацбезопасности США в связи с действиями России «Казахстан входит, возможно, в одно из наиболее сложных десятилетий своей независимости» Война Миров. Вторая донбасская