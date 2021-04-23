«Биртанов освобождённый»: пока экс-министр отращивает бороду, в СЭС ищут виноватых 23.04.2021 16:00 Евгения САЗОНОВА Общество 222 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 50 Похожие материалы: Пропавшего бизнесмена ищут с помощью вертолета в Карагандинской области Цой о вакцинации: Никто из нас не будет в безопасности, пока в безопасности не будут все Токаев произвел перестановки в МИДе – назначены новые вице-министр и посол в США Вице-министр Сарсембаев вернулся в убыточную Kazakhstan Engineering в новом статусе Блогеры против Бекшина и гроссмейстер без связи