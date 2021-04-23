Диагноз «бекшинство» подтвержден 23.04.2021 13:30 Евгения САЗОНОВА Общество 360 0 Общественный деятель Ерлан Нурпеисов о карательных функциях СЭС и выводе ведомства из Минздрава Похожие материалы: «Мартовские иды: как деградировала казахстанская оппозиция». «Смогут ли казахи стать конкурентоспособными хотя бы в своей стране?». «Цитатник казахских «патриотов»: от «косяков» до фейков». «Ахметжанов вместо Шпекбаева». «Когда диагноз – халтура» Блогеры против Бекшина и гроссмейстер без связи 2 миллиарда тенге в день, которых нет Акиму Сагинтаеву алматинцы поставили твердую «тройку» Под эпидемию просят деньги, но не проводят работу