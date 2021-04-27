Система проваливается вместе с асфальтом 27.04.2021 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 100 0 Юрий Маленьких о том, почему кренятся многоэтажки, построенные по госпрограмме, падают столбы освещения, рассыпаются дороги и тротуары Похожие материалы: Дураки или дороги? Т54,6 млн хотят потратить на документацию системы мониторинга лавинной опасности в Алматы «В отставку!»: Бекшин признал неэффективность карантинных мер Акиму Сагинтаеву алматинцы поставили твердую «тройку» На севере Казахстана в среду ожидается погода без осадков, на остальной территории дождь