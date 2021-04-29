Коммунисты покончили с бедностью и теперь нацелились на победу над Германией

Новое «китайское чудо»: миф или реальность?

«Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа мы одержали полную победу в борьбе с бедностью. Нищета в региональном масштабе преодолена», — с таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном собрании 25 февраля.

И вот уже издана Белая книга «Борьба с бедностью: опыт и вклад Китая». Как отмечает пресс-канцелярия Госсовета КНР, книга представляет великий путь страны в деле искоренения абсолютной нищеты, знакомит читателей с подходами, методиками, практикой и опытом Китая в области сокращения масштабов бедности.

Во всем мире пытаются понять: то ли это действительно уникальный опыт в истории человечества, то ли – красивый отчет аккурат к 100-летию Коммунистической партии?

Бедность – к нулю

40 лет назад, когда страна под руководством Дэн Сяопина взяла курс на преобразования (переход от закрытого общества к открытому), за чертой бедности проживало 95% населения Китая. За эти годы страна действительно продемонстрировала всему миру чудеса экономического развития, превратившись не только в технологически развитую, но и став второй экономикой мира.

За последние 8 лет почти 100 млн. китайцев избавились от бедности, в основном это сельчане, жители 128 тыс. деревень. Всего же за 40 лет Китаю удалось вывести из нищеты 770 млн. человек.

Победа над абсолютной нищетой случилась на 10 лет раньше, чем предусмотрено Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. И международные организации признают, что полное искоренение абсолютной нищеты в КНР является важной вехой не только в истории китайской нации, но и в истории цивилизации.

Всемирный банк подсчитал, что в мире 70 из 100 человек, распростившихся с бедностью, пришлось на Китай. По его данным, в 2000 году коэффициент бедности (процент населения, живущего ниже установленной в стране черты бедности) в КНР составлял 49,8, а в 2019-м — 0,6. Сейчас норма нищих в КНР установлена на уровне 0,2% населения, но и эту цифру власти стремятся сократить до нуля.

А учитывая, что сегодня около 700 млн. человек на Земле остаются в состоянии абсолютной нищеты, а из-за вспышки и распространения COVID-19, к концу 2021 года почти 150 млн. человек может находиться в состоянии крайней нищеты, то китайский опыт может быть полезен человечеству.

Что именно сделал Китай?

На борьбу с бедностью потребовался не один триллион юаней. Экономический локомотив демонстрировал настолько хорошую тягу, что в 1995 году руководство страны, во избежание перегрева, приняло решение о сдерживании роста ВВП до 8-9% в год. И только за последние 10 лет ВВП Китая вырос с $1,2 трлн. в 2000 году до более чем $15 трлн. в 2020 году.

Первое, с чего начал Китай в 1978 году – с земельной реформы. Потеряв два десятилетия и пережив массовый голод в 1959-1961 годах, страна при Дэн Сяопине решила отказаться от коллективного управления народной общиной и перейти к семейному фермерству. Сельские предприятия начали развиваться и благодаря тому, что правительство повысило закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию.

Также Китай, как и Япония, Южная Корея и Тайвань, направил инвестиции не в сферу формального обучения, а в бизнес, причем, конкурирующий на международном рынке. Любые экспортные инициативы поощрялись государством, что было предельно важно для быстрого приобретения технологического потенциала.

После 1985 года была запущена программа по сокращению сельской бедности через региональное развитие. Частные фермеры получили дешевые кредиты, а сельские жители – новые рабочие места. Бедность в сельской местности начала убывать.

Затем, до 2000 года, в Китае появились новые программы по инфраструктурному развитию – строились дороги, жилье, развивался малый и средний бизнес. Льготное кредитования позволяло всем желающим открывать собственные компании.

С 2000 по 2010 год количество сельских жителей начало стремительно сокращаться: люди получали образование, в городах находили работу и повышали свое качество жизни. Правительство в то же время разработало программы комплексного развития села, включая строительство промышленных производств.

С 2011 года самые бедные сельские районы начали получать финансовую помощь для улучшения жизни, с учетом уже накопленного опыта. Еще больше внимания стало уделяться импорту технологий, позволяющих развивать такие прогрессивные секторы экономики как производство программного обеспечения, новых материалов, телекоммуникационную индустрию, биотехнологии, здравоохранение. У Китая есть своя Кремниевая долина, а в крупных городах — современные индустриально-технологические парки.

Догнать и перегнать Германию

Одни эксперты подвергают сомнениям заслуги правящей партии в борьбе с бедностью. Так, они считают, что речь идет об искоренении абсолютной бедности, а не бедности как таковой. Дескать, порог бедности в Китае определен на довольно низком уровне, по международным меркам.

Другие экспертам не нравится, каким образом были достигнуты успехи – «не за счет повышения выплат, а за счет хитрых финансовых и налоговых маневров». Но что плохого в том, что человек платит меньше налогов, если так позволяет делать правительство?

В общем, серьезных претензий по поводу исторической победы Поднебесной над бедностью и нет. А планы Госсовета КНР по модернизации производственных мощностей стране и вовсе пугают: к 2025 году китайские производители должны приблизиться к уровню германских конкурентов и превзойти компании других развивающихся стран.

Мы уже убедились, что для китайцев нет ничего невозможного. В отличие от многих других, они предпочитают не говорить, а делать.

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