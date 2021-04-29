Персональные данные – очень ходовой товар 29.04.2021 11:30 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 1225 0 Эксперт по информационной безопасности Андрей Воякин о нерешённых проблемах в сфере сохранности персональных данных Похожие материалы: Персональные данные казахстанцев незаконно распространяли столичные КСК Казахстан – 100 лет назад. Апрель 1921 года «Мартовские иды: как деградировала казахстанская оппозиция». «Смогут ли казахи стать конкурентоспособными хотя бы в своей стране?». «Цитатник казахских «патриотов»: от «косяков» до фейков». «Ахметжанов вместо Шпекбаева». «Когда диагноз – халтура» Дежавю: «Бодался телёнок с дубом»