«Казахстанский транзит власти не будет таким легким, как в Узбекистане». «Земельный вопрос в Казахстане: политика против экономики». «Пора перестать заниматься самообманом». «Пандемия воровства»

Сетевой Казахстан 30 апреля 2021г.

IA — CENTR . RU . «Эксперт: Казахстанский транзит власти не будет таким легким, как в Узбекистане» — Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей ГРОЗИН в комментарии о потенциале транзита в РК предположил, что процесс будет нелегким и уже осложнен заигрыванием отдельных фигур у власти с национал-патриотическими движениями — Для меня одним из последних наглядных фактов стало превращение Айдоса Сарыма в парламентария – для знающих людей в Москве это выдвижение показательно. Памятуя о его выступлениях по «голодоморной» теме и прочей «мамаевщине», это демонстрационное назначение того же уровня, как если бы Маргулана Сейсембаева назначили каким-нибудь министром, например – культуры. Дело не в Сарыме, Мамае и не в Сейсембаеве, а в том, что эта тенденция стала настолько заметной, что ее даже в Москве трудно не замечать.

QMONITOR . KZ . «Земельный вопрос в Казахстане: политика против экономики» — На днях группа членов земельной комиссии выступила с инициативой полностью запретить частную собственность на земли сельхозназначения — даже для граждан Казахстана. Значительная часть общества отреагировала на нее одобрительно, как, впрочем, и на любые призывы «защитить казахские земли». А вот специалисты не стали скрывать свой скепсис и даже засомневались в компетентности авторов данного предложения. Попробуем разобраться, чего же больше в данной инициативе — популизма или искренней заботы об интересах страны? Как она стыкуется с курсом Казахстана на создание рыночной экономики? Если допустить, что данное предложение будет принято, то какие последствия, положительные и негативные, оно может иметь? И что в итоге перевесит? Да и вообще, чего в земельном вопросе должно быть больше — политики или экономики?

«Казахстан перед Олимпиадой: есть тревожные предчувствия…» — Начался отсчет последних трех месяцев, оставшихся до открытия летних Олимпийских игр (ОИ) в Токио. И сегодня казахстанские болельщики уже прикидывают шансы наших спортсменов на медали. Понятно, что, как всегда, главные надежды связаны с боксом, борьбой, дзюдо и тяжелой атлетикой, которые на трех предыдущих Олимпиадах принесли нашей стране 38 призовых мест из 43-х. Апрель стал месяцем проведения континентальных соревнований по большинству из этих видов спорта, и их результаты дали немало пищи для размышлений.

KAPITAL . KZ . «Пора перестать заниматься самообманом — Айкын Конуров» — Депутат Айкын КОНУРОВ просит правительство провести аудит эффективности государственной системы привлечения инвестиций. Он назвал провальной работу госорганов и акиматов по созданию инвестиционного имиджа страны… Для правительства в целом индикатором должен стать не валовый приток прямых иностранных инвестиций, а капиталовложения в несырьевые секторы. А одним из ключевых критериев оценки деятельности акимов должно стать системное увеличение несырьевой части валового регионального продукта.

TURANPRESS . KZ . «Пандемия воровства» — В 2021 году коррупция в Казахстане показывает рекордные результаты, таковы данные контролирующих органов… «В условиях пандемии, когда народ возлагал надежды на тех, кому делегированы властные полномочия, отдельные беспринципные чиновники и топ-менеджеры, не боясь ни закона, ни бога, восприняли свои должности как высокодоходный личный бизнес, занявшись хищением бюджетных средств и получая на системной основе взятки», — заявили в Антикоррупционной службе.

CARAVAN . KZ . «Подарок на миллион: кто стоит за приложением “Ashyq»» — Наверное, сложно найти СМИ, которое бы не прошлось с критикой по мобильному приложению “Ashyq”. А социальные сети просто разрывало от накала страстей. Приложение ругали за ошибки, за то, что оно виснет, кто-то даже называл это цифровым рабством. Дескать, за гражданами идет слежка, и теперь мы не Серики и Берики, а “зеленые”, “голубые” и “красные”. Нас разделили по цветам и якобы ограничили свободный доступ в заведения. На всю эту критику был дан достойный ответ. Действительно, свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. А ст. 273 Кодекса о здоровье гласит: “Предоставление сведений без согласия лица допускается при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих”.

EHONEWS . KZ . «Пентагон и НАТО обсуждают передислокацию своих войск из Афганистана в Центральную Азию» — В любом случае под видом «борьбы» с афганским исламским терроризмом, который американцы сами же и породили, США будут пытаться создать такую точку опоры в бывших советских среднеазиатских республиках для того, чтобы сохранить своё присутствие в регионе. Появление такой базы резко усилит общую напряженность и будет только способствовать росту исламского экстремизма, поддерживаемого западными спецслужбами. Наличие воинских частей Пентагона в Центральной Азии будет угрожать не афганским моджахедам, а России, Китаю и Ирану. Поэтому в Нур-Султане, Ташкенте и Душанбе должны осознавать все те риски, которые последуют в случае осуществления ими такого проекта по просьбе Вашингтона, так как это принесет опасность возможности ведения военных действий уже на их территорию.

EXCLUSIVE . KZ . «Воспоминания кадрового дипломата» — Exclusive.kz выпустил в свет книгу легенды казахской дипломатии Вячеслава ГИЗЗАТОВА «Время перемен». В ней он рассказывает о малоизвестных деталях истории становления независимого Казахстана. Сегодня мы публикуем эпизод, в котором автор рассказывает о неофициальных каналах установления контактов, а также свои первые впечатления о президенте Касым-Жомарте ТОКАЕВЕ.

VLAST . KZ . «Не дайте убить историю» — Жители домов, которые собираются снести по программе реновации, выступили с критикой всего проекта. В четверг жители домов в квадрате Бухар-Жырау – Манаса − Габдулина – Ауэзова провели сход в одном из дворов, куда также были приглашены сотрудники городского и районного акиматов, депутаты маслихата и представитель застройщика – компании K7 Group. Около 100-120 человек собрались для того, чтобы выступить с критикой программы реновации, предполагающей снос их домов по причине ветхости.

365 INFO . KZ . «Нужны ли отдельные трудовые суды при зажатых профсоюзах? — мнения экспертов разделились» — В Казахстане уже функционируют несколько специализированных судов в разных сферах. Создание отдельного суда по трудовым вопросам бюджету страны может влететь «в копеечку». Преимущество реализации этой идеи — более профессиональный подход в решении трудовых споров. В Казахстане предлагают создать специализированный трудовой суд. По мнению председателя Федерации профсоюзов РК Сатыбалды ДАУЛЕТАЛИНА, это позволит эффективнее защищать права трудящихся. Такая практика существует за рубежом. Однако по мнению юриста Сергея УТКИНА, создавать отдельные специализированные суды для трудовых споров нет необходимости.

AZATTYQ . ORG . «Коктал. Село без школы, дорог и с трупным запахом из реки» — В селе Коктал близ Алматы, где проживает более двух тысяч человек, нет ни школы, ни поликлиники, ни аптеки. Нет и общественного транспорта. Жители села на протяжении нескольких лет безуспешно пытаются добиться от властей решениях социальных проблем.

««О детях с ограничениями здоровья забыли». Как незрячие учатся дистанционно» — Казахстанские педагоги и общественные организации бьют тревогу: успеваемость и мотивация слабовидящих и незрячих детей во время учебы в дистанционном формате, на который школьников перевели из-за пандемии, снизились. Исследователи утверждают, что платформы для онлайн-обучения, разработанные по заказу министерства образования, совершенно не адаптированы для детей с ограничениями здоровья. Сами слабовидящие учащиеся говорят, что «помощь правительства по обеспечению техникой запаздывает».

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