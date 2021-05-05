Ассамблея народа Казахстана продолжит свое существование 05.05.2021 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 983 0 Политолог Максим Казначеев о функциональном предназначении АНК в структуре органов власти Похожие материалы: Назарбаев передал Токаеву полномочия председателя Ассамблеи народа Казахстана Праздник единства народа отмечают в Казахстане Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа «Бауыржан Байбек намерен подать в суд на Жанболата Мамая». «Большое видится на расстоянии: каким был главный эксперт по казахам». «Если бы не Ленин. Какую роль в судьбе казахского народа сыграл вождь мировой революции?» «Слышу, как некоторые оппозиционные товарищи говорят: вот, он все время про стабильность и спокойствие! А что лучше? Нестабильность?». «Какими могут быть планы России в отношении Казахстана?». «Плохое и дорогое образование, отсутствие работы…»