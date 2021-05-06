Земля: истерящие популисты работают на коррумпированных чиновников 06.05.2021 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 554 0 Марат Шибутов о том, что земельный вопрос - не только о земле Похожие материалы: Обучавшиеся ветеринарии «болашаковцы» работают в нефтегазовой отрасли – сенатор Еще ряд топ-чиновников лишился должностей после критики качества дорог со стороны Токаева Кирилл Павлов: «Власти спуститься бы на землю, а потом уж принимать по ней решения» «От Золотой Орды до наших дней». «С околоисторическим бредом вроде того, что «Иисус был казахом», даже бороться не надо». «Поскреби казахстанскую культуру, проступит откровенное ханство». «Эффективен ли QazCovid-in?» Комиссия проголосовала за продление в Казахстане моратория на продажу сельхозземель