Асхат Асылбеков о земле: «Депутатов нужно привлечь к ответственности!» 11.05.2021 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 174 0 Земельный и продовольственный – вопросы национальной безопасности страны Похожие материалы: Кирилл Павлов: «Власти спуститься бы на землю, а потом уж принимать по ней решения» Земля: истерящие популисты работают на коррумпированных чиновников «От Золотой Орды до наших дней». «С околоисторическим бредом вроде того, что «Иисус был казахом», даже бороться не надо». «Поскреби казахстанскую культуру, проступит откровенное ханство». «Эффективен ли QazCovid-in?» «Казахстанский транзит власти не будет таким легким, как в Узбекистане». «Земельный вопрос в Казахстане: политика против экономики». «Пора перестать заниматься самообманом». «Пандемия воровства» Более 74 тыс. га казахстанской земли оказались в аренде у иностранцев