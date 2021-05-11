Неспортивные гонки: куда бегут миллиарды?

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Депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова и руководитель инициативной группы Ренат Хамиди о том, почему стране так трудно взращивать олимпийских чемпионов