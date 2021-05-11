Неспортивные гонки: куда бегут миллиарды? 11.05.2021 13:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 102 0 Депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова и руководитель инициативной группы Ренат Хамиди о том, почему стране так трудно взращивать олимпийских чемпионов Похожие материалы: Головоломка на таможне: куда деваются миллиарды долларов? Борьба с преступностью или общественный порядок? «Биртанов освобождённый»: пока экс-министр отращивает бороду, в СЭС ищут виноватых Бессилие прививки Байбек vs Мамай: пусть победит сильнейший!