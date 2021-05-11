«После запуска земельной реформы нас ждёт кровавый передел в стиле 90-х»

Украинский политолог Максим Яли – о перспективах рыночных преобразований Зеленского

– Максим, на Украине, как и в Казахстане, сейчас обсуждается земельная реформа. Однако направление у неё противоположное. Казахстанские «реформаторы» предлагают не только продлить мораторий на продажу земли иностранцам, но и вообще запретить частную собственность на земли сельхозназначения. А украинские законодатели, наоборот, снимают – точнее, уже сняли – запреты на куплю-продажу таких земель. В том числе иностранцам. Это потому, что МВФ на вас давит?

– Давит не только МВФ, давят и другие западные партнёры, как принято их называть. В XXI веке в условиях нарастающих климатических изменений и стабильного сокращения площадей, пригодных для земледелия, такое давление является закономерным. Особенно учитывая слабость нашей экономики и зависимость от внешнего кредитования.

– Давайте я переспрошу: то есть украинская земельная реформа (она начнёт действовать уже с 1 июля) проводится в интересах западных партнёров?

– Можно и так сказать. В Украине почти тридцать лет сохранялась ситуация, подобная казахстанской. У нас тоже постоянно продлевали мораторий на продажу земли сельхозназначения. И только после прихода к власти Зеленского и формирования его партией «Слуга народа» большинства в Верховной Раде, при поддержке партии Порошенко и так называемых «соросят» из партии «Голос», за которой стоит ещё один олигарх – Пинчук, этот мораторий удалось преодолеть.

– Так это хорошо или плохо? В Казахстане вот огромными массивами сельхозземель на правах аренды распоряжаются, скажем так, непростые люди. Вполне убедительно для меня выглядит аргумент, что они как раз и являются лоббистами запретов на куплю-продажу земли. Им не выгодно ещё раз платить за землю, которая и так им де-факто принадлежит.

– У нас тоже есть серьёзное лобби крупных агрохолдингов, которым много раз удавалось продлевать мораторий. И большинство земли им давно уже де-факто принадлежит по договорам аренды, подписанным на 49 лет. Агрохолдинги нещадно эксплуатируют землю, засевая огромные площади подсолнечником, который истощает почву, выносит из неё питательные вещества. При этом не соблюдаются условия по внесению удобрений, поддержанию плодородия земли. Конечно же, агрохолдингам такая ситуация крайне выгодна. Нет необходимости тратить колоссальные средства на покупку земли. Но этому пришел конец. Рынок земли будет запущен уже в ближайшее время. В том числе будет позволено скупать землю и иностранцам.

Что касается моего отношения к запуску рынка земли как таковому, хочу отметить следующее. Дело это нужное, и вопрос давно перезрел. Россия, к примеру, давным-давно земельный рынок запустила. Мы, к сожалению, из-за лоббизма агрохолдингов и олигархов, которые владеют этими холдингами, упустили самое благоприятное время в начале нулевых годов, когда украинская экономика демонстрировала стабильный рост, и поток иностранных инвестиций был значительно более высоким, чем сегодня. Если бы не упустили, украинское сельское хозяйство вполне могло бы развиваться по польской модели, которая вполне доказала свою эффективность. Кратко суть польского опыта в следующем: продавать землю можно только отечественным фермерам и в тех количествах, которые они могут обработать. При этом действует мораторий на продажу сельхозземель иностранцам, которые обладают доступом к дешёвым кредитам своих банков, не говоря уже о собственных колоссальных средствах.

Результат – Польша является крупнейшим экспортёром сельхозпродукции. И государство там помогает своим фермерам, дотируя их производство и стимулируя развитие. Миллионы моих соотечественников из Западной Украины постоянно ездят туда на заработки убирать ту же клубнику. Вот такую модель я поддерживаю. Она направлена на развитие отечественного производства и создание новых рабочих мест. Сегодня из-за отсутствия работы в украинских сёлах процветают алкоголизм и наркомания. Молодёжь вынуждена мигрировать в города. А вот там, где есть умелый сельский собственник, занимающийся фермерством – строится инфраструктура, создаются рабочие места и растёт зарплата. Так как собственник заинтересован в том, что квалифицированный персонал оставался и не уезжал. Таких примеров достаточно, и они подтверждают эффективность польской модели.

– Всё это здорово. Но есть какие-то гарантии или хотя бы надежды, что ваши стендаперы смогут провести реформу по польскому варианту?

– К сожалению, таких гарантий нет. В принятых за последний год законах, запускающих украинскую земельную реформу, существует масса лазеек в интересах внешних игроков. Напомню, что самые важные законы были приняты год назад во время локдауна с массовыми нарушениями регламента. В Верховной Раде есть только одна политическая сила – под руководством Юлии Тимошенко, которая активно выступает против земельной реформы в нынешнем виде. Но у Тимошенко слишком малочисленная фракция для оказания серьёзного сопротивления. Поэтому те законы, которые были приняты совсем недавно по рынку земли, как раз закрепляют не польскую, а так называемую латиноамериканскую модель. В Латинской Америке, как всем известно, латифундисты скупили за бесценок земли сельхозназначения. Увы, и наша власть в этом вопросе пошла на поводу у западных транснациональных корпораций, которые через правительства своих стран и через своих местных лоббистов оказывают давление на украинское руководство. Правда, в целом уже очевидно, что этот вопрос решили ещё до прихода Зеленского к власти, и такое решение было условием поддержки Зеленского со стороны коллективного Запада. У команды нынешнего украинского президента, увы, нет ни компетенций, ни воли, ни желания отстаивать интересы своего государства и граждан в щепетильном земельном вопросе. У меня есть все основания для пессимизма. Думаю, после запуска этой «земельной реформы» нас ждёт кровавый передел в стиле 90-х.

– Не преувеличиваете?

– Нет. Нельзя было запускать рынок земли до завершения ревизии Госгеокадастра.

Потому что из 10 млн га сельхозземель, которые находятся в государственной собственности, большинство, по признанию даже самой власти, уже незаконно «распаёваны» и переданы в аренду. То же самое касается наделов рядовых граждан. Землю у них будут отнимать при помощи рейдерских захватов, незаконных судебных решений и других схем. Поэтому большинство успешных фермеров, которым есть что терять, сейчас начинают в прямом смысле создавать свои маленькие армии и скупают оружие для самообороны от захватов. Которые обязательно будут. За последние 7 лет с начала войны учащаются случаи вооружённых захватов урожая военизированными бандами. Ведь оружия очень много, людей, прошедших войну и оставшихся не у дел в мирной жизни, тоже. Вот поэтому для фермеров сейчас стоит задача не только вырастить и собрать урожай, но и отстоять его.

– Прокомментируйте, тогда, пожалуйста, слова Сергея Глазьева, сказанные два года назад, когда Глазьев был советником Путина (сейчас он министр Евразийской экономической комиссии) – о том, что «на очищенные от русского населения» земли Донбасса, возможно, Зеленский даст возможность переселиться «уставшим от перманентной войны на Ближнем Востоке жителям Земли Обетованной». А украинцы, дескать, будут у них батраками. Вы полностью исключаете такую перспективу?

– Что касается заявления господина Глазьева, то мне как-то даже неудобно комментировать подобный бред. На самом деле абсолютное большинство украинских земель уже давным-давно находятся в собственности так называемых агробаронов и олигархов. «Серый» рынок земли существовал все годы Независимости. Что касается земель Донбасса, то, во-первых, с точки зрения пригодности для сельского хозяйства они значительно уступают землям в центральной и северной частях Украины. Во-вторых, большинство площадей при помощи указанной мною выше схемы находится де-факто в собственности главного олигарха Украины и еще недавно «короля Донбасса» (Рената Ахметова – В.Ш.). У него есть свой агрохолдинг «Harvest», который владел значительными наделами на оккупированных территориях. Кроме того, господин Глазьев хорошо известен многими ляпами и очень любит придумывать различные страшилки для массовой аудитории, которая не обладает критическим мышлением. А вот послушать перехваты его телефонных разговоров во время т.н. «русской весны» на Донбассе и по Крыму весной 2014-го я всем читателям очень рекомендую. Просто чтобы понять истинную причину формирования и распространения им подобных мифов и страшилок.

– Но и без пророчеств Глазьева, если верить вашим же словам, Украину после запуска земельной реформы ожидают весёлые времена.

– К сожалению, это так. Как я уже сказал, за 30 лет при помощи коррупционных решений судов и местных властей сложилась ситуация, при которой многие земельные участки могут принадлежать сразу нескольких собственникам. Та земля, которая на бумаге находится во владении государства, уже давно поделена и используется теми же местными князьками или олигархами. Рядовые владельцы сельхозпаёв абсолютно не защищены ввиду тотальной коррупции местных властей и судей. Поэтому, как только рынок запустят, это раскроется, и «владельцы» начнут через купленные судебные решения отбирать землю друг у друга или вынуждать оппонентов продать её за бесценок. Власть к тому же собирается принять ещё ряд законов об увеличении налогов и других поборов, чтобы вынудить собственников земли продавать свои наделы. Это будет первый этап передела. Затем, когда завершится передел в интересах местных баронов, откроют рынок для иностранцев. А они уже скупят за бесценок землю у спекулянтов. Даже агрохолдинги не смогут составить им конкуренцию, так как собственных свободных средств у них недостаточно, а кредиты в Украине слишком дороги по сравнению с европейскими странами. Кроме того, окажутся ненужными миллионы сегодняшних «батраков». Этот процесс уже давно идет и без участия западных транснациональных корпораций. Так что ничего хорошего от «реформы» я действительно не жду.

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