Шесть олимпийских путевок в гребле, провальный для наших борцов турнир, успех казахстанского теннисиста, старт супермногодневки «Джиро» и черная полоса футбольного «Кайрата»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Гребля на байдарках и каноэ: пять лицензий – это много или мало?

В Паттайе (Таиланд) завершился азиатский квалификационный турнир, на котором были разыграны олимпийские путевки – по одной в каждой из девяти дисциплин (вообще-то, в этом виде спорта их двенадцать, но в трех не было чисто континентальных квот). Иначе говоря, чтобы получить право поехать на Игры в Токио, нужно было занять первое место.

У женщин это удалось 45-летней (!) Наталье Сергеевой в заездах одиночных байдарок на 500 метров и экипажу каноэ-двойки в составе Маргариты Торлоповой и Светланы Усовой. В мужской части квалификации отличились братья Тимофей и Сергей Емельяновы, тоже выступавшие в каноэ-двойке. Таким образом, на Олимпиаду смогут поехать пятеро казахстанских гребцов. Между тем, на предыдущих летних Играх 2016-го их было 12.

На снимке: Тимофей и Сергей Емельяновы. (Фото с сайта ICF)

Представительница нашей страны победила еще в одной дисциплине – Инна Клинова выиграла гонку женских байдарок-одиночек на 200 метров. Но поскольку до этого ее соотечественница Сергеева стала первой на 500-метровке, то лицензия была отдана финишировавшей второй японке (таковы правила). Возможно, теперь нашему тренерскому штабу при формировании окончательной олимпийской заявки придется выбирать между Натальей и Инной – та, кого предпочтут, сможет выступить на обеих дистанциях.

Немного не хватило Сергею Токарницкому (байдарка-одиночка, 200 метров) и Ильяе Голендову с Игорем Ергучевым (байдарка- двойка), которые заняли в своих дисциплинах вторые места: первый проиграл китайцу, а наш дуэт – корейцам.

Академическая гребля: одну пишем, другая в уме?

В этом виде гребли континентальные квалификационные соревнования принимал Токио: они проходили там же, где через два с половиной месяца начнется борьба уже непосредственно за олимпийские медали.

Казахстан делегировал в столицу Японии четырех спортсменов, которые выступили в трех дисциплинах. Лучший результат показал Владислав Яковлев, занявший 3-е место в гонке мужских одиночных лодок. А поскольку здесь разыгрывались пять олимпийских квот, то наш соотечественник получил одну из них. Столько же путевок стояло на кону у женщин-одиночниц. И Светлана Германович в решающем заезде финишировала именно 5-й. Но пока в списке обладательниц лицензий ее фамилии нет. Возможно, в ближайшие дни ситуация прояснится. Наконец, в мужской двойке парной (легкий вес) Анастас Шашков и Александр Афанасьев заняли 6-е место. Они остались за пределами первой тройки экипажей, которым и достались путевки на Олимпиаду.

На следующей неделе в швейцарском Люцерне пройдет заключительная (уже мировая) квалификационная регата. Но нашим гребцам там вряд ли что-то светит.

Борьба: вернулись с пустыми руками

На прошедшем в столице Болгарии мировом квалификационном турнире были разыграны последние путевки на Олимпиаду. В каждой из 18 весовых категорий (по шесть в вольной, греко-римской и женской борьбе) спор шел за две квоты. А значит, их завоевание обеспечивал только выход в финальные поединки. Ранее, на предыдущих этапах отбора, Казахстан завоевал лицензии в 11 весовых категориях. Поэтому на софийский турнир от нашей страны были заявлены семеро борцов. Однако ни один из них не сумел выполнить стоявшую перед ним задачу.

На снимке: Алмат Кебиспаев. (Фото с сайта НОК)

Лучшего результата – выхода в полуфинал – добилась Жамиля Бакбергенова в женской борьбе (до 68 кг). Ее остановила спортсменка из Азербайджана. Обидчиком нашего единственного «вольника» Азамата Даулетбекова, но еще в 1/4 финала, тоже стал азербайджанец. Участием в четвертьфинале ограничился и неоднократный призер мировых первенств «греко-римлянин» Алмат Кебиспаев (до 67 кг), уступивший на этой стадии представителю далеко не самой борцовской страны – Франции. Его товарищи по команде Олжас Сырлыбай и Алимхан Сыздыков, которые выступали в самых тяжелых весах (до 97 кг и до 170 кг), выбыли из борьбы за лицензии после первых же схваток. То же самое произошло в женской борьбе с Алтынай Сатылган (до 57 кг) и Айной Темиртасовой (до 62 кг).

Таким образом, на летние Игры в Токио поедут 11 казахстанских борцов – на одного, а точнее, на одну меньше, чем на прошлую Олимпиаду. Наибольшее количество путевок завоевали Россия – 17 и США – 15. Следом идут Япония и Куба – по 15. Пятое- седьмое места поделили Казахстан, Китай и Иран, причем последний все свои лицензии добыл в вольной и греко-римской борьбе (для женщин там существуют ограничения).

Теннис: Александр Бублик – впервые в топ-40

Казахстанец Александр Бублик успешно выступил на очень статусном (из серии «Мастерс 1000») турнире, который завершился в Испании. Он добрался до 1/4 финала, победив по ходу нескольких сильных игроков.

На снимке: Александр Бублик и Денис Шаповалов. (Фото с сайта «Евроспорт»)

Как мы сообщали в обзоре недельной давности, наш теннисист (44-й в рейтинге АТР) в стартовом круге выиграл у венгра Мартона Фучовича – 7:6, 6:3. Следующим его соперником стал молодой, но уже очень известный Денис Шаповалов (14-й), выступающий за Канаду. Матч получился равным и напряженным, а в один из моментов теннисисты даже затеяли словесную перепалку. В третьем, решающем, сете Александр сумел склонить чашу весов в свою пользу – 6:4, 5:7, 7:5. Затем на его пути встал россиянин Аслан Карацев (27-й), полуфиналист последнего на сегодня турнира «Большого шлема» – открытого чемпионата Австралии. Бублик сумел победить его в двух партиях – 6:4, 6:3.

Так казахстанец вышел в четвертьфинал, где его поджидал молодой и талантливый норвежец Каспер Рууд (22-й), который накануне выбил из турнирной сетки одного из главных фаворитов – 5-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса. В первом сете Бублик оказал упорное сопротивление, а во втором преимущество его оппонента было очевидным – 5:7, 1:6. Кстати, на этой же стадии выбыл из борьбы и «грунтовый король» испанец Рафаэль Надаль, хотя турнир проходил на его любимом покрытии.

В обновленном рейтинге АТР Бублик поднялся на 40-ю позицию.

Велогонки на шоссе: «Астана» ставит на россиянина

В субботу стартовала первая в нынешнем году супермногодневка «Джиро д,Италия». Роль капитана «Астаны», который будет бороться за высокое место в общем зачете, доверена россиянину Александру Власову. Кроме него, в состав нашей команды включены испанцы Луис Леон Санчес и Горка Исагирре, итальянцы Фабио Феллини, Самуэле Баттистелла и Маттео Собреро, колумбиец Харольд Техада и казахстанец Вадим Пронский.

В числе фаворитов генеральной классификации, а значит, главных соперников Власова эксперты называют британца Саймона Йейтся из «Bike Exchange», колумбийца Эгона Берналя из «Ineos Grenadiers», опытнейшего итальянца Винченцо Нибали из «Trek-Segafredo», испанца Микеля Ланду из «Bahrain Victorious», прошлогоднего серебряного призера «Джиро» австралийца Джея Хиндли из DSM и некоторых других.

Супермногодневка началась с достаточно короткой «разделки». Как и ожидалась, выиграл ее действующий чемпион мира в данной дисциплине итальянец Филиппо Ганна из «Ineos Grenadiers». Власов проехал гонку с 11-м временем, но при этом опередил практически всех главных «генеральщиков». Воскресный этап был спринтерским. Первые серьезные «разборки» фаворитов общего зачета начнутся ближе к концу нынешней недели.

Футбол: «Кайрат» готов расстаться с чемпионским титулом?

Седьмая подряд победа «Астаны», теперь над одним из ближайших преследователей, очередные очковые потери «Кайрата», взлет вернувшегося в премьер-лигу «Акжайыка» — таковы главные итоги 10-го тура чемпионата Казахстана.

«Тараз» – «Астана» 0:1. В матче с отлично начавшим нынешний сезон «Таразом» победу лидеру первенства принес красивый гол, забитый Абзалом Бейсебековым: метров с 22-х он пробил в самую «девятку». Этот футболист национальной сборной после перевода с позиции крайнего защитника в центр полузащиты стал много забивать: в нынешнем чемпионате в его активе уже 5 мячей.

«Кайрат» – «Шахтер» 1:1. Алматинская команда упустила победу (и тем самым потеряла два очка) на 4-й компенсированной минуте: на подачу углового прибежал голкипер гостей, в борьбе с которым защитник сборной РК Нуралы Алип срезал мяч в собственные ворота. Теперь «Кайрат» отстает от «Астаны» уже на 9 очков.

«Тобол» – «Атырау» 2:0. Хозяевам, идущим в чемпионате вторыми, победа далась непросто. Лишь за десять минут до конца игры полузащитник Серикжан Мужиков (тот самый, точный удар которого принес главной команде Казахстана ничью в недавнем матче со сборной Украины) открыл счет, а в уже компенсированное время был забит второй гол.

«Кайсар» – «Акжайык» 0:1. Уральский клуб, имеющий самый скромный в премьер-лиге бюджет, не знает компромиссов: ни одной ничьей, пять побед и столько же поражений. Такой график позволил ему подняться уже на 5-ю строчку турнирной таблицы.

«Жетысу» – «Актобе» 1:5. Хозяева поля начали за здравие, открыв счет уже на 6-й минуте, но потом пропустили пять, в том числе три от Игоря Сергеева, нападающего сборной Узбекистана. Похоже, «Жетысу» — главный кандидат на вылет из высшего дивизиона.

«Туран» – «Кызылжар» 1:0. Дебютант премьер-лиги одержал вторую победу подряд благодаря пенальти, назначенному в компенсированное время.

«Каспий» – «Ордабасы» 0:0.

Турнирное положение после 10 туров: «Астана» – 26 очков, «Тобол» – 21, «Тараз» и «Кайрат» – по 17, «Акжайык» – 15, «Кызылжар» и «Ордабасы» – по 14 (у обеих команд по одному матчу в запасе), «Каспий» – 13, «Актобе» – 12, «Атырау» – 11, «Туран» – 9, «Шахтер» – 8, «Кайсар» – 6, «Жетысу» – 1.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.