Реновация и Ashyq: без права на выбор 12.05.2021 13:30 Евгения САЗОНОВА Общество 167 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 55 Похожие материалы: Интеграция паспорта вакцинации с приложением Ashyq будет осуществлена с 1 июля — Цой Получившим обе дозы вакцины от КВИ будет присваиваться зеленый статус в Ashyq В аэропорту Нур-Султана возникло столпотворение во время сканирования QR-кодов для Ashyq Алматинцы против архитектурного, медицинского и полового насилия Вакцинироваться или имитировать?