Взорвется ли локомотив экономического роста? 12.05.2021 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 111 0 Финансовый консультант Расул Рысмамбетов об отсутствии экономической стратегии Похожие материалы: Отказ РК от экономического сотрудничества с РХ связан с подписанием нового соглашения — МИД Построить 30 км. дороги в Баянауле на 30-летие Независимости Казахстана попросил сенатор Экс-глава «Госэкспертизы» возглавил комитет по делам строительства и ЖКХ Казахстана Кирилл Павлов: «Власти спуститься бы на землю, а потом уж принимать по ней решения» 30 лет спустя: с чего начинать Казахстану, чтобы стать успешным?