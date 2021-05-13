«Акционеры не погладят по головке за раздутый фонд оплаты труда из-за токалок, Саке, Баке и далее по списку»

Почему в нашей стране не приживается цивилизованная продажа государственной собственности

В соседнем Узбекистане планируют разместить на бирже аж 15 компаний к 2023 году. Две недели назад президент выпустил указ по развитию капитала в республике, а недавно стал известен список компаний, которые готовятся выйти на IPO, сообщает UPL24.

В предварительном списке числятся крупные предприятия, такие как Uzbekistan Airways, Узметкомбинат, Узтрансгаз, Узбекнефтегаз, Народный банк и другие. Интересное IPO ожидается у Узбекнефтегаз — это самая крупная госкомпания в стране, этакий аналог Казмунайгаза, но узбекское предприятие специализируется больше на добыче газа. За 2020 год Узбекнефтегаз увеличил свою чистую прибыль в 3,6 раза до 460,1 млрд. сумов (это примерно 18 млрд. тенге).

«Вы что хотите, как в Узбекистане?», — на этот почти риторический вопрос авторы казахстанского Телеграм-канала «Анатомия рынка» отвечают прямолинейно: «Отчасти. У нас же до сих пор непонятно, кто именно будет размещаться на бирже. Пока нам остается только гадать, будет ли это SPO Казахтелекома или долгожданное IPO Air Astana с Казпочтой — это напоминает историю в 2014 году, когда не могли определиться с перечнем компаний, и программу заморозили. Нам стоит взять пример и начать наводить суету, а не жаловаться на то, что Узбекистан пиарится в казахстанских СМИ».

Действительно, президент РК Касым-Жомарт Токаев анонсировал «реанимацию» Народного IPO еще в январе. Все активно пообсуждали, какие активы будут выведены на фондовый рынок, спустили пар, а процесс так и не начался. Нет никакой ясности и определённости ни по срокам, ни по субъектам размещения.

«Мы нуждаемся в «Народном IPO», поскольку стране нужно выходить из кризиса и сокращать расходы – это один из вариантов через снижение участия государства в госкомпаниях. А пока у нас есть ориентировочный список из все тех же «Казахстан Темир Жолы», «КазМунайГаз», «Самрук-Энерго», «Тау-Кен Самрук», «Казпочта» и Air Astana – эти же самые претенденты были и в 2014 году. Это еще при том, что перечень еще может как и расшириться, так и сократиться», — полагают эксперты @marketanatomy.

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Что мешает Казахстану быстро, а, главное, на выгодных, рыночных условиях, распрощаться с доминированием государства в самых крупных, системообразующих предприятиях и наконец существенно сократить долю государственной собственности на конкурентных рынках?

«Нам мешают неблагоприятные условия на рынке: то кризис в 2014, то пандемия — так говорят в Самрук-Казына, в управлении которого находятся Тау-Кен Самрук, Казахтелеком, Казпочта, Самрук-Энерго, Air Astana, Казахстан Темир Жолы и Казмунайгаз. Акции этих компаний и хотят распродать народу. Однако тут же есть неопределенность со списком, потому что ранее в Самруке говорили, что для Казпочты и Самрук-Энерго ищут стратегического инвестора, в Казахтелекоме заявили, что приватизацию откладывают на 2024 год, а Казмунайгаз переживает не лучшие свои времена из-за пандемии», — печально констатируют аналитики.

Более того, они делают совершенно правильные выводы: «Правительство и розничные инвесторы ждут четких и конкретных действий, а болашаковцы в Самруке пока не могут дать такого ответа. Плохому танцору зрители мешают. Хотя на самом деле возможно, что IPO не хотят и сами компании, потому что листинг на бирже — это совершенно другой уровень прозрачности — акционеры не погладят по головке за раздутый ФОТ из-за токалок, Саке, Баке и далее по списку».

Вот-вот, эту тему стоило бы развить. Конечно, дело и в раздутых штатах с соответствующими зарплатами и социальными пакетами, и в том, что сами представители квазигосударственного сектора не готовы в один прекрасный момент расстаться со своей синекурой: они, сегодня такие важные, даже представить себе не могут, что окажутся не у дел. На рынке-то их никто не ждет, они к нему не приспособлены, их компетенции не представляют какой-либо ценности. Поэтому, чтобы продлить свое никчёмное существование, они придумывают 1001 причину, чтобы избежать IPO. А политической воли, чтобы вот так, железным кулаком по столу, увы, нет.

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Казахстан же имел опыт IPO, и довольно успешный. Эксперты «Анатомии рынка» напоминают, что в Народном IPO версии 2011 года успели разместиться только две компании — KEGOC и Казтрансойл. С момента выпуска акции этих компаний неплохо подорожали (с 505 и 725 тенге до 1126 и 1720 тенге соответственно), а еще, это самое главное, смогли привлечь более 76 тыс. казахстанских инвесторов, что очень важно для развития фондового рынка в стране. И, более того, эти компании – одни из немногих, кто выплачивает дивиденды на KASE.

«Есть еще более успешные примеры: Kaspi.kz и Казатомпром. Кстати, вторая компания — это тоже «дочка» Самрука. В 2018-2020 годах она разместила свои акции на LSE и AIX (МФЦА). Однако тогда эти акции были доступны только институциональным инвесторам — то есть физлица самостоятельно их купить не могли. Розничным дали возможность купить акции во время SPO только в прошлом году», — напоминают эксперты.

Они убеждены в том, что именно розничные инвесторы должны стать целевой аудиторией для компаний Самрук-Казына при проведении IPO. Но когда начнется новая волна первичных размещений, неизвестно.

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