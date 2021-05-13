Мухтар Аблязов уверяет, что он не в состоянии внести залог в размере 500 тысяч евро, чтобы оставаться на свободе

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«У меня ничего не осталось, режим отнял у меня все», - заявил он французскому журналисту

Французская газета Le Monde опубликовала статью Сержа Эндерлена под названием «L’opposant kazakh Abliazov dénonce la duplicité de Paris avec le régime du Kazakhstan»«Казахский оппозиционер Аблязов осуждает двуличное заигрывание официального Парижа с казахским правящим режимом».

В предисловии к ней говорится так: «Юридически-дипломатическое противостояние между центрально-азиатской диктатурой и бывшим миллиардером в изгнании продолжается вот уже почти пятнадцать лет».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Он уверяет, что не может внести залог в размере 500 тысяч евро, чтобы оставаться на свободе. Также он опасается ареста в ближайшие дни. «У меня ничего не осталось, режим отнял у меня все», — сказал 58-летний Мухтар Аблязов, главный казахский оппозиционер, который стал политическим беженцем во Франции с тех пор, как она предоставила ему убежище. Мужчина принял корреспондента Le Monde в пятницу, 30 апреля, в анонимной квартире в центре Парижа, где он живет в уединении под постоянной защитой своего верного телохранителя».

Британское издание Inside Wales Sport опубликовало материал Форреста Мортона под названием «Is justice free in France? Mukhtar Abalazov case» — «Является ли правосудие во Франции независимым? Дело Мухтара Аблязова» на ту же тему.

В предисловии к нему говорится так: «Казахский бизнесмен Мухтар Аблязов, преследуемый за хищение у себя на родине, сейчас проживает во Франции. Там ему предоставили статус политического беженца. В то же время он является объектом обвинительного акта французского правосудия. Он поведал об этом ежедневной газете (Le Monde) 30 апреля 2021 года. Речь идет об интервью, в котором он осудил политическую интригу, затеваемую французскими официальными лицами. Не обошлось и без недомолвок и неправды».

Вакцину и землю – народу! Вакцину и землю – народу!
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Далее уже в самом материале утверждается следующее: «Напомним изначальные факты: в период с 2005 года по 2009 год Мухтар Аблязов возглавлял совет директоров БТА, третьего крупнейшего банка Казахстана, в котором ему принадлежало более 70 процентов права собственности. В дальнейшем он, осужденный впоследствии заочно за растрату денег на сумму $7 миллиардов, отправился в длительную ссылку, в ходе которой сначала он поселился в Соединенном Королевстве (Великобритании и Северной Ирландии), а затем перебрался во Францию. Между тем британский суд обязал его выплатить БТА-Банку $4 миллиарда за нанесенный тому ущерб, а он отказался подчиниться этому решению. В настоящее время не менее трех стран требуют его экстрадиции в связи с этим крупным хищением.

Дело Аблязова теперь должно расследовать французское правосудие. На основании положения Уголовного кодекса (статья 113-8-1), согласно которому неприемлемо оставление безнаказанными имеющих отношение к преступлениям лиц, французские власти фактически обладают компетенцией рассматривать дело казахского бизнесмена. Французский следственный судья Сесиль Мейер-Фабр прибег к использованию (международного правового) принципа «выдай или суди», подводя дело бывшего олигарха под «злоупотребление доверием» и «отмывание денег».

В интервью газете Le Monde господин Аблязов обвинил французскую государственную власть в том, что она стоит за этим обвинением, а Эммануэль Макрон изъявляет готовность к ублажению казахских властей. Он выводит на передний план экономические интересы с одновременным оттеснением правосудия под «удаленный контроль» с тем, чтобы у Елисейского дворца (где находится резиденция главы французского государства) сохранялся повод для экстрадиции казахского бизнесмена.

Прошло двенадцать лет с тех пор, как господин Аблязов был представлен в качестве беженца, преследуемого властями своей страны по чисто политическим мотивам. Проблема: Человек, который называет себя лидером оппозиции, считает, что не имеет официальной поддержки среди оппозиционных партий в Казахстане, если верить его выступлениям в социальных сетях. И наконец, созданное им движение ДВК было признано экстремистским после беспорядков, как и его новое движение «Көше партиясы». Обращая себе на пользу солидарность Алексея Навального с оппонентами Владимира Путина (и определенную неразбериху в отношениях между странами бывшего советского блока), Аблязов с легкостью разыграл карту преследуемого оппонента».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Под действие французского уголовного кодекса подпадают и такие противоправные акции, которые влекут за собой наказание сроком не менее пяти лет тюремного заключения, если они совершены за границей иностранным гражданином, но при этом Франция отказывает в его экстрадиции запрашивающему государству по следующим мотивам: 1) деяния, по которым запрошена экстрадиция, противоречат французскому публичному порядку; 2) лицо, в отношении которого запрошена экстрадиция, было бы в случае выдачи осуждено в запрашивающем государстве судом, не обеспечивающим фундаментальные процессуальные гарантии и право на защиту; 3) деяние носит характер политического (ст. 113-8-1). В таких случаях уголовное преследование может быть предпринято только по требованию (французской) прокуратуры на основании переданного через (французского) министра юстиции официального обвинения властей страны, где деяние было совершено.

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Фото: www.london-globe.com

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