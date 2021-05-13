Мухтар Аблязов уверяет, что он не в состоянии внести залог в размере 500 тысяч евро, чтобы оставаться на свободе

«У меня ничего не осталось, режим отнял у меня все», - заявил он французскому журналисту

Французская газета Le Monde опубликовала статью Сержа Эндерлена под названием « L’opposant kazakh Abliazov dénonce la duplicité de Paris avec le régime du Kazakhstan» — «Казахский оппозиционер Аблязов осуждает двуличное заигрывание официального Парижа с казахским правящим режимом».

В предисловии к ней говорится так: «Юридически-дипломатическое противостояние между центрально-азиатской диктатурой и бывшим миллиардером в изгнании продолжается вот уже почти пятнадцать лет».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Он уверяет, что не может внести залог в размере 500 тысяч евро, чтобы оставаться на свободе. Также он опасается ареста в ближайшие дни. «У меня ничего не осталось, режим отнял у меня все», — сказал 58-летний Мухтар Аблязов, главный казахский оппозиционер, который стал политическим беженцем во Франции с тех пор, как она предоставила ему убежище. Мужчина принял корреспондента Le Monde в пятницу, 30 апреля, в анонимной квартире в центре Парижа, где он живет в уединении под постоянной защитой своего верного телохранителя».

Британское издание Inside Wales Sport опубликовало материал Форреста Мортона под названием «Is justice free in France? Mukhtar Abalazov case» — «Является ли правосудие во Франции независимым? Дело Мухтара Аблязова» на ту же тему.

В предисловии к нему говорится так: «Казахский бизнесмен Мухтар Аблязов, преследуемый за хищение у себя на родине, сейчас проживает во Франции. Там ему предоставили статус политического беженца. В то же время он является объектом обвинительного акта французского правосудия. Он поведал об этом ежедневной газете (Le Monde) 30 апреля 2021 года. Речь идет об интервью, в котором он осудил политическую интригу, затеваемую французскими официальными лицами. Не обошлось и без недомолвок и неправды».

Далее уже в самом материале утверждается следующее: «Напомним изначальные факты: в период с 2005 года по 2009 год Мухтар Аблязов возглавлял совет директоров БТА, третьего крупнейшего банка Казахстана, в котором ему принадлежало более 70 процентов права собственности. В дальнейшем он, осужденный впоследствии заочно за растрату денег на сумму $7 миллиардов, отправился в длительную ссылку, в ходе которой сначала он поселился в Соединенном Королевстве (Великобритании и Северной Ирландии), а затем перебрался во Францию. Между тем британский суд обязал его выплатить БТА-Банку $4 миллиарда за нанесенный тому ущерб, а он отказался подчиниться этому решению. В настоящее время не менее трех стран требуют его экстрадиции в связи с этим крупным хищением.

Дело Аблязова теперь должно расследовать французское правосудие. На основании положения Уголовного кодекса (статья 113-8-1), согласно которому неприемлемо оставление безнаказанными имеющих отношение к преступлениям лиц, французские власти фактически обладают компетенцией рассматривать дело казахского бизнесмена. Французский следственный судья Сесиль Мейер-Фабр прибег к использованию (международного правового) принципа «выдай или суди», подводя дело бывшего олигарха под «злоупотребление доверием» и «отмывание денег».

В интервью газете Le Monde господин Аблязов обвинил французскую государственную власть в том, что она стоит за этим обвинением, а Эммануэль Макрон изъявляет готовность к ублажению казахских властей. Он выводит на передний план экономические интересы с одновременным оттеснением правосудия под «удаленный контроль» с тем, чтобы у Елисейского дворца (где находится резиденция главы французского государства) сохранялся повод для экстрадиции казахского бизнесмена.

Прошло двенадцать лет с тех пор, как господин Аблязов был представлен в качестве беженца, преследуемого властями своей страны по чисто политическим мотивам. Проблема: Человек, который называет себя лидером оппозиции, считает, что не имеет официальной поддержки среди оппозиционных партий в Казахстане, если верить его выступлениям в социальных сетях. И наконец, созданное им движение ДВК было признано экстремистским после беспорядков, как и его новое движение «Көше партиясы». Обращая себе на пользу солидарность Алексея Навального с оппонентами Владимира Путина (и определенную неразбериху в отношениях между странами бывшего советского блока), Аблязов с легкостью разыграл карту преследуемого оппонента».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Под действие французского уголовного кодекса подпадают и такие противоправные акции, которые влекут за собой наказание сроком не менее пяти лет тюремного заключения, если они совершены за границей иностранным гражданином, но при этом Франция отказывает в его экстрадиции запрашивающему государству по следующим мотивам: 1) деяния, по которым запрошена экстрадиция, противоречат французскому публичному порядку; 2) лицо, в отношении которого запрошена экстрадиция, было бы в случае выдачи осуждено в запрашивающем государстве судом, не обеспечивающим фундаментальные процессуальные гарантии и право на защиту; 3) деяние носит характер политического (ст. 113-8-1). В таких случаях уголовное преследование может быть предпринято только по требованию (французской) прокуратуры на основании переданного через (французского) министра юстиции официального обвинения властей страны, где деяние было совершено.

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Фото: www.london-globe.com

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