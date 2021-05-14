Почему подростки берут оружие и идут убивать 14.05.2021 13:30 Евгения САЗОНОВА Общество 67 0 Салтанат Мурзалинова-Яковлева о буллинге в школах, агрессии среди подростков и выгоревших учителях Похожие материалы: Ужесточить контроль за выдачей разрешения на оружие потребовали в мажилисе Полиция о спецоперации против стрелка в алматинском ЖК: Мы не применяли летальное оружие «Страна стоит на пороге социальной катастрофы?». «Нефтяные миражи: почему мы, имея такие богатства, живем столь бедно?». «На краю пропасти: чем грозит резкий рост внебанковских кредитов». «Дело о самом кровопролитном межэтническом конфликте в Казахстане» Вакцинироваться или имитировать? Неспортивные гонки: куда бегут миллиарды?