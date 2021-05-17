О чем нельзя шутить в Казахстане? 17.05.2021 15:00 Евгения САЗОНОВА Общество 152 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 56 Похожие материалы: «Президенту Казахстана Токаеву исполнилось 68 лет». «О президенте Токаеве: штрихи к портрету». «Предложение провести встречу президентов России и США в Казахстане». «В какого акима ни ткни – кандидат или доктор наук. Каждый суслик – агроном?» «Чиновничество, надо сказать, активно не любит критику в свой адрес, но обожает читать ее про коллег». «Ассамблея, отстраненная от народа Казахстана». «Коррупция в Казахстане бьет рекорды». «Алматы приближается к полному переходу на безнал» 29 млн га пастбищ не хватает в Казахстане 109 тыс. человек вакцинировано за сутки в Казахстане Цены на жилье стабилизировались в Казахстане