…Плюс реновация всей страны!

Почему за три десятка суверенных лет власти так и не сделали Казахстан пригодным для проживания в любой его точке?

В крупнейшем мегаполисе страны разворачивается настоящая война за выживание города, к которому мы все привыкли. Жители советских пятиэтажек и каркасно-камышитовых двухэтажек с ужасом ждут перемены участи.

Соцсети лопаются от негодования. «Идет планомерное разрушение Алматы!», «варварство и дикость», «уничтожение», «коррупционный распил» — вот только некоторые, самые мягкие оценки происходящего. При этом, в акимате мегаполиса этот хаотичный процесс, не стесняясь, именуют реновацией.

Меж тем, все словари, куда автор этих строк заглядывал, приступая к их написанию, определяют слово «реновация» как «процесс улучшения, реконструкции, реставрации БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ СТРУКТУРЫ». В южной столице все происходит с точностью до наоборот, в чем легко убедиться, проехав по условно верхним районам города: новые высотные коробки разной степени готовности появляются на каждом свободном пятачке и тянутся вверх едва ли не еженедельно, убивая скромное обаяние города, мешая ему дышать и наслаждаться весенним солнцем.

Кто и главное – как будет в них жить? Где людям парковать своих «коней», куда водить детей в детсады и школы? По каким парковым и садовым дорожкам им, как в старой доброй песне, «бродить, мечтая и любя»?

На эти далеко не праздные вопросы ответ у городских властей один: нам необходимо решать проклятый квартирный вопрос! Акимат можно понять: за последнее десятилетие население Алматы выросло вдвое и – вместе с алматинской агломерацией – достигло 3 миллионов человек, ежегодно только за счет внутристрановой миграции «армия» новых алматинцев пополняется на десятки тысяч приезжих, плюс – 30-35 тысяч новорожденных. И все «понаехавшие» хотят жить не просто «в городе», а непременно в его центре.

Но, помилуйте, разве десятки новых жилых комплексов строятся для них? Нет, конечно. Им в большинстве своем коммерческие новостройки не по карману. Согласно соцопросам, большинство жителей наиболее плотно населенных (более 300 тысяч человек) районов мегаполиса – Бостандыкского и Алатауского – тратят на еду и неотложные повседневные расходы 60 и более процентов того, что зарабатывают. Для них единственная надежда – попасть в акиматовскую программу сноса ветхого жилья и получить компенсационное в новостройках. Но львиная доля домов, которые власти города готовы признать ветхими, расположены в «непрестижных» Ауэзовском и Жетысуском районах, куда реноваторы пока не могут «затащить» инвесторов. По признанию управляющего директора АО «Социально-проедпринимательская корпорация Алматы» Каната Альбекова, девелоперы охотно соглашаются вложиться в точечную застройку, но с трудом идут на комплексную.

Ради кого же тогда этот бессмысленный и беспощадный строительный бум?

Если принять на веру утверждение, что с каждой возведенной «башни» застройщик снимает до миллиона долларов прибыли, то конечный бенефициар вроде бы очевиден. Но это в том случае, когда предложение рождает спрос. У нас же этот рынок на грани перенасыщения. И вовсе не потому, что большинство алматинцев обретут долгожданную крышу над головой. Политолог Данияр Ашимбаев вполне себе справедливо замечает: «Жилье в новых ЖК могут позволить себе госслужащие, ипотечники из худеющего среднего класса города, чуть разбогатевшие жители соседних регионов, стремящиеся жить в Алматы, точнее в «центре Алматы». Но эти категории не обеспечивают (окупаемости) и четверти уже введенного жилья в южной столице. Значительная часть как квартир, так и целых домов оседает в собственности БВУ из-за невозможности погасить кредиты как ипотечниками, так и застройщиками. Эта проблема, как мы знаем, существует уже полтора десятилетия, но наиболее логичная возможность почистить банковские балансы – распродажа залогового имущества – может спровоцировать резкое падение цен на недвижимость, в чем никто из ключевых игроков не заинтересован. Поэтому залоговые квадратные километры годами ждут своей участи, потихоньку меняют владельцев или спихиваются государству». А что будет делать со «спихуемым» государство? Массово выставлять на продажу, обваливая цены? Это вряд ли, поскольку на жилищном рынке завязаны интересы уж очень серьезных людей, которым ни одна вменяемая власть не рискнет ломать кайф…

Значит, в довольно обозримой перспективе у нас может случиться перегрев жилищного рынка, как это уже произошло в Китае. Сегодня в Поднебесной пустуют целые города небоскребов, квартиры в которых – даже в ипотеку – «средний китаец» позволить себе не может.

У нас в докризисные времена находились люди, скупавшие по несколько квартир в элитных ЖК, чтобы сдавать их в аренду. Но сегодня в том же Алматы перегрет и арендный рынок. В итоге площади в «центровых» жилых комплексах простаивают, не принося доходов ни их владельцам, ни казне. А в окраинных «старостроях» люди несбыточно мечтают переселиться в центр.

В последнее время все чаще предлагаются радикальные «рецепты» — например, снести «микры» из панельных пятиэтажек, давно «перестоявших» свой — макимум полувековой срок годности. На их месте вроде бы должны вырасти современные высотки. Причем, делать это, по замыслу авторов инициативы, следует комплексно: сносить старые здания, расширять проложенные в советские времена «слишком узкие» дороги, строить социальную инфраструктуру «шаговой доступности».

Но даже если найдется инвестор, готовый вложиться в эту недешевую авантюру, кто будет покупать «новодельное» великолепие на выселках? Толстосумам оно ни к чему, эти уже давно прикупили себе особнячки в верхней части Алматы и теперь озабочены приобретением недвижимости где-нибудь в Европе. А те, кого реально испортил квартирный вопрос, не пойдут туда из-за «центровских» амбиций. По-настоящему привлекательными эти районы могли бы стать, реши власти транспортную проблему. Но в Алматы до сих пор не могут допинать одну-единственную ветку метро, а автобусы в часы пик забиты не хуже, чем в «развальные» 90-е…

Выход, которого, на первый взгляд, нет, очевиден. И лежит он исключительно в политической плоскости. Казахстану давно нужна внятная и решительная региональная стратегия, чтобы житель условного Аркалыка имел постоянную работу с достойной зарплатой и не рвался в Алматы или в Нур-Султан. В том же Аркалыке когда-то собирались организовать что-то вроде регионального аграрно-животноводческого хаба, куда стекалось бы на переработку соответствующее сырье. Аналогичные производства сам Бог велел пооткрывать в пригородах южной столицы с их внушительным сельскохозяйственным потенциалом. Подобные «пояса занятости» напрашиваются близ столицы и еще одного миллионника – Шымкента. По-хорошему, заняться этим стоило еще в нулевые, а не «натягивать одеяло» на новоиспеченную столицу.

То, что происходит сегодня в Алматы — косвенное свидетельство провала строительства в Казахстане государства, пригодного для полноценной жизни в любой его точке. Вся государственная политика похожа на пресловутую точечную застройку Алматы: то всей страной налегали на Астану, то на подготовку к ЭКСПО, теперь носимся с Туркестаном — не заморачиваясь сохранением «целостности структуры»…

Может быть, действительно, пришло время комплексной реновации всей страны?

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