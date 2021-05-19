Бастующие курьеры и игры Минздрава со статистикой 19.05.2021 14:00 Евгения САЗОНОВА Общество 140 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 57 Похожие материалы: Платонов о провале вакцинации: «Где ваши миллионы, алхимики минздрава? Будет ли отставка?» 2995 случаев COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ выявили в Казахстане за 27-28 апреля 2508 случаев COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ выявили в Казахстане за 1-2 мая 2327 случаев COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ выявили в Казахстане за 3-4 мая 2019 случаев COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ выявили в Казахстане за 15-16 мая