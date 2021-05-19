Инопланетные лозунги казахстанской оппозиции 19.05.2021 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 146 0 Политолог Максим Казначеев о том, почему оппозиция обходит реальные проблемы населения Похожие материалы: Более 74 тыс. га казахстанской земли оказались в аренде у иностранцев Т22 млрд выделили в 2021 году на питание казахстанской армии 56 нарушителей режима казахстанской госграницы задержали в акватории Каспия «Ухудшение ситуации в казахстанской экономике, причиной которого является низкое качество государственного управления, будет списываться на влияние антироссийских санкций». «Уровень бедности в Казахстане превышает официальные цифры» «Кошелек казахстанской элиты: что Великобритания значит для стран Центральной Азии?». «Не надо питать иллюзий о двойном гражданстве между РК и РФ». «1,5 млрд тенге потратит Минобр на исследование, куда ушли миллиарды в образовании»