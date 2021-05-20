«Борьба» с коронавирусом: блатные невежи пилят бюджет? 20.05.2021 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Жизнь 107 0 Юрий Анохин о том, почему Казахстан опять и опять возвращается в «красную» зону Похожие материалы: Бюджет Казахстана не социально ориентированный – мажилис 2327 случаев COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ выявили в Казахстане за 3-4 мая «Невыученные уроки из 90-х: казахстанский мегаплан по приватизации». «Нам, казахам, не хватает самоиронии и критического отношения к себе». «Отравленными национализмом массами легче управлять». «Для знаменосцев Победы — только Instagram» «Чиновничество, надо сказать, активно не любит критику в свой адрес, но обожает читать ее про коллег». «Ассамблея, отстраненная от народа Казахстана». «Коррупция в Казахстане бьет рекорды». «Алматы приближается к полному переходу на безнал» «Грядет новый миропорядок, и Казахстану надо найти свое место». «Политические реформы в РК: перестройка или косметический ремонт?». «Единственное, что может спасти Казахстан — падение цен на нефть ниже 40 долларов». «Цифровизация в РК – крякнулась или гавкнулась?»