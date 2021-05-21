«Байбек против Мамая». Продолжение 21.05.2021 14:00 Евгения САЗОНОВА Общество 74 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 58 Похожие материалы: Алматинцы против архитектурного, медицинского и полового насилия Почти четверть опрошенных казахстанцев оказалась против вакцинации от COVID-19 Внесение графы «против всех» в избирательные бюллетени одобрил в первом чтении мажилис Графа «Против всех» появится в избирательных бюллетенях Казахстана – сенат принял закон …Плюс реновация всей страны!