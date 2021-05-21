Красная зона. Есть ли выход из тупика? 21.05.2021 19:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 153 0 Юрий Маленьких с открытым обращением к акиму Алматы, потому как на личный приём практически не попасть Похожие материалы: Память о Великой Отечественной войне была и есть Вакцинироваться или имитировать? «Борьба» с коронавирусом: блатные невежды пилят бюджет? На кону — 10 миллионов «Две трети ресторанов, клубов и кафе в Казахстане разорились и сменят владельцев». «Будут проверять родословную»: эксперты о новом запрете на жилищные сделки между родственниками». «В АП прокомментировали интервью «Ирины Кайратовны»