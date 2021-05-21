На кону — 10 миллионов

Как государству заманить казахстанцев на прививку?

В Минздраве признали: несмотря на все усилия, темпы вакцинации в стране пока оставляют желать лучшего. На 20 мая первую дозу получили 1млн 923 тыс человек, обе – 831 тысяча, или меньше 4,5 процента населения. При том, что в стране вроде бы налажено бесперебойное производство, как минимум, двух препаратов отечественного производства, закуплены внушительные партии импортных. Что это значит? А то, что пора начинать стимулировать народ к участию в прививочной кампании. Благо, инструментов для этого предостаточно.

В соцсетях обсуждают алматинского предпринимателя, пообещавшего своим сотрудникам, решившимся «уколоться», премии — до 30 процентов зарплаты. В итоге на сегодня привиты все работники его фирмы, кроме одного упертого антиваксера. Он успел заразиться «короной» и довольно тяжело переболеть, а выйдя на работу после выздоровления, попросил у шефа премию или, на худой конец, аванс: мол, потратил уйму денег на лечение. И теперь озадаченный коммерсант советуется с френдами в ФБ, как ему поступить.

Государству заведомо тяжелее, оно «хлестанулось» привить до осени 10 миллионов своих граждан и теперь куда ближе к провалу, чем пытается продемонстрировать. Но у него, государства, и козырей в рукаве поболее будет. Тому же акимату Алматы, не вылезающего из «красной зоны», вполне по силам объявить для всех желающих привиться программу скидок в торговых центрах, в обмен на льготы ритейлерам. Подобную практику, к слову, уже опробовали в столице России: мэр Москвы Сергей Собянин еще до пандемии запустил скидочную акцию «Миллион призов» для проголосовавших на референдуме по путинским поправкам в Конституцию и теперь подумывает использовать это политическое «ноу хау» ради благой цели – коллективного иммунитета москвичей, призвав на помощь торгово-промышленную палату Белокаменной.

У рулевого Алматы Бахытжана Сагинтаева тоже есть своя Палата предпринимателей южной столицы. Алматинский бизнес легко мог бы помочь мэру с «пряниками» для прививающихся, а в республиканской Нацпалате предпринимателей возражать точно не стали бы: чем быстрее алмаатинцы массово привьются, тем скорее городской бизнес восстановит доковидные позиции и тем большие дивиденды принесет Нацпалате. В конце концов, почему бы господам Мырзахметову и Кулибаеву не подхватитьздоровое начинание упомянутого алматинского коммерса, пообещав фирмачам за премирование «уколотых» освободить их бизнес от отчислений в НПП, скажем, до конца года? Глядишь, эту ценную инициативу подхватят в столице и в других отстающих от десятимиллионного графика регионах.

А представьте, что начнется в стране, если подключить к этому делу социально-предпринимательские корпорации! Вон, нынче та же алматинская СПК бьется над тем, как уговорить привередливых горожан согласиться на снос их домов по программе реновации. Бросьте клич: за каждого привитого члена «сносной» семьи застройщик предоставляет пяток халявных квадратов в новостройке. А блюдущему свою выгоду девелоперу, в свою очередь, посулите налоговые послабления или приоритетный доступ к участию в будущей застройке. Да после такого горожане толпами побегут вакцинироваться,а от инвесторов, готовых снести и отстроить заново полгорода, просто отбоя не будет! Тот же московский градоначальник, не так давно переживший обострение «реновационной ситуации», просто обзавидуется…

Есть и другие, нехитрые, в сущности, «ништяки» чтобы сподобить людей массово сесть на иглу без малейшего принуждения. Скажем, можно пообещать снизить коммунальные тарифы. Объяви власти эту благую весть в разгар отопительного сезона – и Минздрав давно перевыполнил бы собственные планы вакцинации. К слову, именно так поступили мэры нескольких городов Израиля, пережившего три жестких локдауна и сегодня числящегося в лидерах по проценту привитого населения.

А почему бы не разыгрывать среди уже получивших вакцину модные гаджеты, автомобили локальной сборки, путевки в отечественные зоны отдыха? Вот вам сразу и поддержка своего производителя, и развитие внутреннего туризма. Не говоря уже о мотивации, задрав штаны, бежать в прививочную, для любителей влезать в долги ради новой тачкиили мобилы.

Скажете, что все это –популизм? Да, причем, чистейшей воды! Но популизм здоровый – во всех смыслах этого слова. Именно его сегодня так не хватает государству. Хотя еще недавно популизмом не брезговала даже верховная власть. Больше того, все самые значимые инициативы президента Токаева – от списания потребительских кредитов до трехлетнего моратория на проверки малого и среднего бизнеса и досрочного использования пенсионных накоплений – как раз из этой серии. При всем скепсисе, которым эти шаги были встречены многими не последними в экспертной среде людьми, публика приняла их «на ура».

Так почему бы не вспомнить старое сегодня? Люди устали от бессмысленной и беспощадной диктатуры санврачей, от бесконечных минздравовских игр со статистикой, от тотального вранья, в конце концов. Они соскучились по власти с человеческим лицом, способной не просто призывать и принуждать, а именно мотивировать и стимулировать.

Много лет подряд государство разговаривало с гражданами покровительственным, даже менторским тоном, обещая взамен на их труд и послушание далекое и чаще всего абстрактное воздаяние – то процветание в 2030 году, то вхождение в мифическую «тридцатку» самых-самых стран в 2050-ом. Мы жаждали хорошей жизни сегодня,а получали обещания еще лучшей, но в гипотетическом завтра.

И вот это завтра – суровое и аскетичное, кажется, наступило. Всемирные выставки, глобальные форумы, стратегические планы на многие десятилетия уже не работают. Вряд ли обычных жителей того же Туркестана, существующих на «смешные» зарплаты в 60-80 тысяч тенге, греет сознание того, что они с недавних пор обитают не в заштатном городишке,а в целой столице тюркского мира, которая «вот-вот» станет чуть ли не второй Меккой и притянет миллиардные инвестиции. А темиртаусцев едва ли обуревает гордость за свой индустриальный край, где почти каждую зиму выпадает черный снег. Премия, смартфон или авто за прививку скорее могут поднять их самооценку, а заодно – градус патриотизма. Ведь государство, которое делает тебе подарки, тем самым дает понять: оно рассчитывает на тебя, помнит о тебе – пусть и не всегда, а только в минуты опасности.

Так что, стимулирование вакцинации – это, если угодно, некое подобие общественного договора: привейтесь – и обрящете. В нашей суровой реальности такая конкретика выглядит куда материальнее патриотического акта «Мангелик Ел».

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.