Выборы акимов и самоуправление: телега впереди лошади 21.05.2021 13:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 119 0 Политолог Андрей Чеботарев о предстоящих выборах сельских акимов и концепции местного самоуправления Похожие материалы: Сенат принял закон, определяющий основания для прекращений полномочий акимов Ассамблея народа Казахстана продолжит свое существование Земля: истерящие популисты работают на коррумпированных чиновников Асхат Асылбеков о земле: «Депутатов нужно привлечь к ответственности!» Инопланетные лозунги казахстанской оппозиции