Те, что забрали всё, забрали и землю 25.05.2021 14:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 1105 0 Балташ Турсумбаев о «земельных» схемах и силе, стоящей за латифундистами Похожие материалы: Асхат Асылбеков о земле: «Депутатов нужно привлечь к ответственности!» Земля: истерящие популисты работают на коррумпированных чиновников 98% находящихся в обороте сельхозземель Казахстана оказались в аренде Норму по аренде сельхозземель на 49 лет хотят сохранить в Казахстане «После запуска земельной реформы нас ждёт кровавый передел в стиле 90-х»