«Казахстану добавили выборности». «Обращение Токаева в Конституционный совет по закону о юристах — беспрецедентный случай». «Борьба с коррупцией — или с оппозицией? Эксперты о финансовом мониторинге». «Прогноз по коронавирусу на июнь-сентябрь озвучил Цой»

Сетевой Казахстан 26 мая 2021г.

KOMMERSANT . RU . «Казахстану добавили выборности» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ одобрил изменения в избирательное законодательство. Президент Казахстана утвердил ряд поправок к избирательным законам, тем самым подтвердив объявленный им ранее курс на поэтапную демократизацию внутриполитической жизни страны. Теперь сельские и районные акимы (главы администраций) будут избираться в ходе прямых выборов, порог для прохождения политических партий в законодательные органы снизится с 7% до 5%, а в бюллетени внесут графу «против всех».

365 INFO . KZ . «Обращение Токаева в Конституционный совет по закону о юристах — беспрецедентный случай» — Председатель Ассоциация палат юридических консультантов «Қазақстан заң-кеңес» Фарид АЛИЕВ считает, что сейчас в истории современного Казахстана мы переживаем беспрецедентный случай. Президент отправил на проверку в КС не отдельные положения закона, а весь закон целиком — Чтобы наложить вето, ему нужны основания. Чтобы принять такое решение, оно должно быть подтверждено заключением КС. Причем президент направил в КС не какие-то конкретные нормы и положения закона, а весь закон целиком. Такого при проверке законов на их конституционность еще не было. Это беспрецедентное решение, которое влечет за собой серьезные последствия.

«Борьба с коррупцией — или с оппозицией? Эксперты о финансовом мониторинге» — По мнению адвоката Айман УМАРОВОЙ, инициируемые поправки против отмывания денег в Казахстане нужны уже давно. Они могут стать своего рода превентивными мерами по борьбе с коррупцией в рядах высокопоставленных чиновников и госслужащих — В настоящее время нередко бывает, что высокопоставленные чиновники и госслужащие живут не по средствам: имеют зарубежные счета, дорогие дома, накопления на счетах. Однако происхождение всего этого объяснить не могут — в большинстве случаев все это плоды трудов «жены/тещи-бизнесвумен» или тестя-бизнесмена.

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстан ждет «большая стирка» доходов чиновников» — Как мы уже сообщали, в Казахстане на открытое обсуждение представлена концепция законопроекта по противодействию отмывания денег. На первый взгляд, это является своеобразным правовым прорывом, при более пристальном рассмотрении становятся видны некоторые очевидные недоработки. однако, еще при более тщательном анализе приходишь к выводу, что «получится как всегда». Однако это не дает повода для того, чтобы опускать руки и не принимать участие в обсуждении законопроекта, но перед этим мы обсудим некоторые его основные направления, а также посмотрим, что из этого может выйти и выйдет ли вообще.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Конец льготной ипотеки «Баспана Хит» и «7-20-25»: эксперты не верят словам Мадины Абылкасымовой» — Ипотечный бум, похоже, через пару лет пойдет на серьезнейший спад: власти сворачивают один из самых популярных госпрограмм по покупке жилья – «Баспана Хит» и «7-20-25». Казахстанцев оставят без дешевых жилищных кредитов, что, разумеется, вынудит идти в банки и оформлять кредиты под бешеные проценты. Так почему страна отказывается от госипотеки? Объяснение чиновников опрошенные нами эксперты тут же поставили под сомнение. Итак, как теперь решать жилищный вопрос и остались ли на рынке другие льготные программы, разбирался корреспондент…

KAZPRAVDA . KZ . «Прогноз по коронавирусу на июнь-сентябрь в Казахстане озвучил Цой» — Обновленный прогноз по заболеваемости коронавирусом на июнь-сентябрь в Казахстане озвучил министр здравоохранения Алексей ЦОЙ на заседании Правительства — При пессимистичном сценарии, когда эффективность вакцинации составит не менее 60 процентов, число зарегистрированных случаев (COVID-19 – прим. автора) в июне-сентябре 2021 года составит около 95 тысяч. Согласно реалистичному сценарию, когда эффективность вакцинации составит не менее 80 процентов, прогнозное число зарегистрированных случаев в июне-сентябре 2021 года составит около 69 тысяч.

CARAVAN . KZ . «Назовите меня министром: председатели КСК снова рвутся к власти» — Любопытная интрига разворачивается вокруг жилищной революции. Пока ожидаемый собственниками проект поправок вяло кочует из кабинета в кабинет по коридорам власти, виновники реформы – председатели КСК и их общественные организации – переобулись и все в белом готовы включиться в борьбу за влияние и финансы. Во-первых, эта публика объединилась и переименовалась в ОЮЛ “Национальная ассоциация кооперативов и других форм экономических сообществ Республики Казахстан” (ОЮЛ – объединение юридических лиц).

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Накормить шестью продуктами» — Проводимые реформы могут дать реалистичный эффект уже через пару лет: большую часть продуктовой корзины из шести импортных товаров вполне можно закрыть силами отечественного производства. Быстрый рост цен на продукты питания вследствие изменения климата на нашей планете и пандемии коронавируса выдвинул продовольственную безопасность Казахстана в приоритетное направление деятельности государства и требует сейчас форсированного решения целого ряда задач по развитию отечественного аграрного сектора.

QMONITOR . KZ . «Нужен ли казахстанским женщинам феминизм?» — Феминизм в Казахстане крепнет на глазах. Всего за несколько лет из разрозненных групп, проявлявших активность разве что в соцсетях, он вырос в целое движение, способное, судя по последним феминистским маршам, дать фору многим политическим объединениям в плане сплоченности и организованности. Вот только отношение к нему со стороны общества, в том числе основной (казахской) части самих женщин, пока, мягко говоря, неоднозначное. Сегодня у нас в гостях координатор проектов Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Ольга СИМАКОВА, вместе с которой мы попробуем разобраться в особенностях современного казахстанского феминизма.

«Стоит ли превращать научный институт в мемориал?» — Поводом для написания этих заметок стала довольно жесткая реплика известного казахстанского ученого-медиевиста Каната ОСКЕНБАЯ, размещенная на его странице в «Фейсбуке», по поводу того, как пытаются увековечить память известных историков в Институте истории и этнологии МОН РК.

TIME . KZ . «Мастер-классом по бездорожью» — О развитии внутреннего туризма в последние годы чиновники разных уровней говорят много и с жаром. А в условиях пандемии коронавируса эта тема стала звучать с удвоенной силой. Благо в Казахстане есть немало уникальных природных и исторических памятников, которые могут привлечь сотни тысяч туристов.

«К заветной цели — ШАГ за шагом» — В Казахстане с прошлого года реализуют государственную программу “Бюджет народного участия” (БНУ), в рамках которой простые граждане могут предлагать свои идеи по развитию и благоустройству городов. Госпрограмму поддержала компания Eurasian Resources Group (ERG), открыв школу активного горожанина (ШАГ), в которой сотрудников компании обучают, как подать проект по улучшению города.

FORBES . KZ . «Эксперт: торговля людьми — это не про узбекских мигрантов или казахстанских бездомных» — По оценочным данным Global Slavery Index по состоянию на 2018 год более 75 тыс. человек жили в Казахстан в условиях современного рабства. Так, Казахстан оказался на 21 месте по этой проблеме в списке из 50 государств в регионе «Европа и Центральная Азия» и на 83 месте в мире. В то же время, по данным Международной организации по миграции (МОМ), за период 2004 по 2020 только 1891 жертва торговли людьми была идентифицирована и получила реабилитационную помощь.

LITER . KZ . «Помогаем казахстанцам излечить игроманию. Что делать с болезнью XXI века» — Компьютерные игры, игровые автоматы или лотереи многим кажутся развлечением и безобидным средством для снятия стресса, однако они могут вызвать сильную психическую зависимость. Что делать, если игра идет не на жизнь, а на смерть, и в ней страдают как игроман, так и его семья?

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