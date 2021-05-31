Богатые школьники на 3 года умнее бедных 31.05.2021 14:00 Евгения САЗОНОВА Общество 788 0 Общественный деятель Нуркен Халыкберген об итогах дистанционного года, очередных реформах и нехватке школ Похожие материалы: Новый закон предоставит землю бесплатно для застройки 50% жильем для бедных Мировой спрос на авиакеросин за два года не восстановится до уровня 2019 года — эксперт Казахстан – 100 лет назад. Май 1921 года С 334 тыс. до 842 тыс. выросла за два года численность сайгаков в Казахстане Какой курс тенге ожидается к концу года?