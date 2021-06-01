Сирийский кризис. Казахстан может потерять Центр Аль-Фараби в Дамаске 01.06.2021 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 435 0 Эксперт по Ближнему Востоку Акмарал Баталова о гуманитарной помощи изнурённой войной стране и о нашем духовном наследии Похожие материалы: «Грядет новый миропорядок, и Казахстану надо найти свое место». «Политические реформы в РК: перестройка или косметический ремонт?». «Единственное, что может спасти Казахстан — падение цен на нефть ниже 40 долларов». «Цифровизация в РК – крякнулась или гавкнулась?» Центр компетенций по новой энергетике предложил создать Токаев Расширить исторический центр в три раза и адмцентр СЭЗ TURKISTAN на 17% предлагает МИИР Евразийские страны: каждая действует, как может Цифровой тенге может быть удобным для пользователей — KASE