Классовое расслоение в школе – это не первый «А» и первый «Б» 04.06.2021 11:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 208 0 Ирина Смирнова о том, почему принцип равенства возможностей для школьников декларируется, но не соблюдается Похожие материалы: Молодые учителя перед работой в школе будут проходить сертификацию в Казахстане «ЕАЭС: стирая границы, не замыкаясь в себе». «Казахстан и Россия: навстречу новому союзу». «Кучум – первый хан, пытавшийся остановить продвижение России в казахскую степь». Интернационализм в Казахстане: есть ли у него будущее?» Те, кто забрали всё, забрали и землю Что волнует душу казаха (в третьей декаде мая) ЮНИСЕФ рекомендовал Казахстану открыть школы в новом учебном году