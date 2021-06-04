«Самрук-Казына» – это больше политика, чем экономика 04.06.2021 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 177 0 Экономический обозреватель Сергей Домнин о том, зачем власти нужен Фонд национального благосостояния Похожие материалы: Токаеву доложили о финансовых показателях «Самрук-Казына» «Постсоветское пространство опять ходит ходуном». «Есть патриарх-елбасы… и есть президент-консорт, исполняющий при нем некоторые церемониальные функции». «Реформа судов: судьям — больше зарплату, защите — больше власти». «Жизнь пенсионеров в Казахстане» Политика двойных стандартов Жовтис о словах Ертысбаева: За некоторыми делами стоит политика, независимо от обвинений Кабмин одобрил финансирование спортклубов «Астана» и «Барыс» из средств «Самрук-Қазына»