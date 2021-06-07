Алакольские напевы. Сезон открыт 07.06.2021 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 2130 0 Директор базы отдыха «Инжу» Елена Асылбекова об испытаниях, которые мужественно проходят предприниматели на пути превращения Алаколя в курорт мирового уровня Похожие материалы: «Две трети ресторанов, клубов и кафе в Казахстане разорились и сменят владельцев». «Будут проверять родословную»: эксперты о новом запрете на жилищные сделки между родственниками». «В АП прокомментировали интервью «Ирины Кайратовны» Красная зона. Есть ли выход из тупика? Какой курс тенге ожидается к концу года? Алматинский Арбат откроют после выхода города из «красной» зоны – Бекшин Что мешает танцевать сельскому хозяйству